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Блогер поставил рекорд по скоростному поеданию перца чили

Он съел 25 перцев сорта «каролинский жнец» за 4 минуты и попал в Книгу рекордов Гиннесса.

Георгий Мазуркевич
Автор ВФокусе Mail

Книга рекордов Гиннесса посвящена преодолению пределов человеческих возможностей, даже если они странные и неочевидные — например, возможность есть жгучие перцы на скорость.

Именно такой рекорд поставил 42-летний Майк Джек — популярный канадский видеоблогер. На своем канале Mike Jack Eats Heat Майк регулярно употребляет в пищу острые перцы и ставит рекорд за рекордом в Книге рекордов Гиннесса, которая и поделилась этой новостью.

Новый рекорд Майка — 25 перцев чили сорта «каролинский жнец» за 4 минуты и 36,26 секунд. Это не первый рекорд для блогера: ранее он уже съел 50 таких перцев за 6 минут и 49,20 секунд, а до того 100 перцев за 36 минут и 38,81 секунд.

Мужчина сказал, что самый новый рекорд, который он установил в сентябре, стал для него особенным вызовом: «остроты я не боялся, я знаю, что могу ее пережить — меня беспокоила скорость».

По словам блогера, в его нелегком промысле важна каждая деталь. Например, перцы должны весить как минимум 5 граммов — те, которые использовал Майк, были чуть больше, и ему пришлось есть их чуть медленнее, потому что каждая частичка перца — это дополнительная острота во рту.

Кроме того, есть перцы тоже нужно правильно: например, блогер часто прикрывает рот кулаком, чтобы случайно не выплюнуть кусочек (тогда попытка не будет засчитана). Майк объясняет: «вам может казаться, что мне все нипочем, но внутри я горю».

Острота «каролинского жнеца» составляет 1 641 183 по Шкале жгучести Сковилла. Для сравнения, жгучесть перца халапеньо — всего лишь от 4 до 8,5 тысяч.

Майк объясняет, что неподготовленного человека хватит только на один укус «каролинского жнеца» — дальше он не захочет есть эти перцы никогда.

Сам «Каролинский жнец» тоже до недавнего времени был в Книге рекордов Гиннесса как самый острый сорт перцев, но в 2023 год уступил это место новому выведенному сорту Pepper X — так что и Майку теперь есть, куда расти.

Главный секрет успеха, по словам Майка, — понимать, что вся острота только у вас в голове: «то, что перец жжется, на самом деле заблуждение. Вам может казаться, что он прожжет в вас дыру, но это обман и игра с вашими чувствами — впрочем, несмотря на это, есть такой перец без подготовки я не советую».

В послужном списке Майка, разгадавшего, как перец манипулирует сознанием, есть еще множество рекордов: он съел 100 перцев Bhut Jolokia за 66 минут и 48 секунд, а также поедал на время острый соус и пил пакетик сока на скорость.

Еще один рекорд блогера — поцелуй с женой после поедания перца хабанеро: измерялась длительность поцелуя, которую та выдержит. Жена Майка Джейми продержалась 15 минут и 6 секунд — так супруги отметили 17-ю годовщину брака.

А если не есть перец, целоваться можно гораздо дольше: пара из Таиланда установила рекорд, процеловавшись целых 58 часов подряд. Впрочем, залогом счастливых отношений это не стало: недавно пара рассталась по другой причине.