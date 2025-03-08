Блогер поставил рекорд по скоростному поеданию перца чили

Главный секрет успеха, по словам Майка, — понимать, что вся острота только у вас в голове: «то, что перец жжется, на самом деле заблуждение. Вам может казаться, что он прожжет в вас дыру, но это обман и игра с вашими чувствами — впрочем, несмотря на это, есть такой перец без подготовки я не советую».