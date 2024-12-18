Блогер из Китая сравнил цены на продукты в России и своей стране

На стриме с ведущей 360.ru Еленой Кононовой он сообщил, что пол-литровый пакет молока в обычном китайском магазине стоит около 15 юаней. Это порядка 250 рублей. По его словам, жизнь в Гуанчжоу кажется дороже, чем в Москве, но все зависит от ситуации. Например, мясо и молочные продукты в столице РФ и в целом стране дешевле. «А овощи, фрукты, наверное, в Китае», — поделился блогер.