Блогер из Китая сравнил цены на продукты в России и своей стране

На стриме с ведущей 360.ru Еленой Кононовой он сообщил, что пол-литровый пакет молока в обычном китайском магазине стоит около 15 юаней. Это порядка 250 рублей. По его словам, жизнь в Гуанчжоу кажется дороже, чем в Москве, но все зависит от ситуации. Например, мясо и молочные продукты в столице РФ и в целом стране дешевле. «А овощи, фрукты, наверное, в Китае», — поделился блогер.
Также он рассказал, что в его стране открыли сеть магазинов, в которых продают только российские продукты — колбасу, сыры, молоко, кефир, печенье, конфеты, лапшу, шоколад. По словам блогера, эти торговые точки пользуются популярностью.
«Я удивился, потому что в Китае живу уже много лет, и там сейчас открылось очень много российских магазинов», — рассказал Хкукан.
Он отметил, что китайцы едят чаще всего рис, лапшу, овощи и соевые продукты.
«В России я не нашел соевый сок — в Китае его очень любят», — добавил блогер.
Он также рассказал, что никогда не покупал в Китае товары из России, поскольку привык приобретать их непосредственно в РФ. Также блогер отметил, что он достаточно долго жил в России и не может найти на родине полюбившиеся ему шоколад и молоко.
«Это, наверное, самые-самые русские товары, которые напоминают мне [о России]. Сейчас в Китае очень много магазинов, они тоже продают [российские товары], но не такие качественные. Говорят, что на самом деле все эти товары производят в Китае», — сказал Хкукан.
Он отметил, что впервые приехал в Россию около семи лет назад, когда учился по обмену.
«Первые впечатления, наверное, — о россиянах. Допустим, в метро в Китае все, особенно молодые люди, предпочитают играть в телефоне. В России я видел, как большинство читали книги. И это очень отличает от нас», — рассказал блогер.
Также он отметил, что китайская архитектура более современная, а для российской характерен советский стиль, хотя в РФ все равно красиво.
Тем временем Китай высадил 3000-километровую стену деревьев вокруг пустыни Такла-Макан. Это часть грандиозного проекта по сдерживанию пустынь на севере страны.