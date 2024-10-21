Блогер из Австралии прокатился в метро Екатеринбурга и рассказал о своих впечатлениях

В отличие от московского метро, которое увеличивается на глазах, в Екатеринбурге подземка прирастает только обещаниями новых станций и веток. Несмотря на это, подписчики не раз советовали австралийскому блогеру-путешественнику по имени Рассел побывать в подземке уральской столицы. Что он и сделал.
В Екатеринбурге Рассел поселился в пяти минутах ходьбы от станции метро «Ботаническая» (одна из конечных), так что ему, можно сказать, повезло — не пришлось наматывать километры до метрополитена. Ведь город прирастает новыми домами быстрее, чем появляются очередные станции. И если еще лет 10 назад екатеринбургское метро соединяло два конца города, то теперь за конечными повырастало еще множество «муравейников».
В первую очередь Рассел оценил чистоту и порядок в метро. Людей не так много (хотя путешественник, по его словам, оказался в подземке в рабочий день), все прибрано, есть лифт для людей с ограниченными возможностями передвижения. И он точно не лишний — по пандусу спуститься на коляске практически невозможно, потому что он слишком крутой.
Оценил Рассел также безопасность и удобство: на входе стоят рамки металлоискателя, сумки просвечивают через ленту, оплатить проезд можно либо электронным проездным, либо банковской картой, внутри довольно тихо, никто не торопится и не толкается (надо сказать, Рассел оказался в метро не в час пик).
Станция «Ботаническая», на которой путешественник оказался в первую очередь, стилизована под улей — на потолке есть даже своеобразная имитация пчелиных сот. Станция «Чкаловская», названная в честь летчика-испытателя Валерия Чкалова, напоминает фюзеляж самолета, в оформлении станции «Геологическая» использованы камни, которые добывают в Уральских горах. А вот на станции «Площадь 1905 года», несмотря на все ее изысканное оформление, блогера смутило изобилие рекламы. Ведь станция, расположенная в самом центре города — лакомый кусок, сюда съезжаются практически все горожане: кто на работу, кто в торговые центры, кто просто погулять.
Еще Рассела впечатлила схема «метро будущего» с планируемыми станциями и ветками. Он предположил, что такое развитие ждет горожан в ближайшие годы. Ах, если бы он только знал, сколько лет жители Екатеринбурга ожидают развития городского метрополитена.
В комментарии под видео объявились и местные жители, которые благодарили Рассела за обзор, и иностранцы, поделившиеся впечатлениями от увиденного.
«Для тех, кто говорит, что Москва это не Россия, скажу, что метро красиво во всей России», — написал один из зрителей.
«Никаких граффити, бездомных или мусора в метро. Оно выглядит чистым и уникально оформленным», — подметил другой.
«Чем больше я смотрю ваши видео, тем больше задаюсь вопросом: какая версия России у Запада в голове? Здесь очень чисто, с суперчистыми людьми, без чудаков. Никаких признаков банд, никаких вооруженных преступлений, просто довольно чисто», — подчеркнул третий.