Блогер из Австралии прокатился в метро Екатеринбурга и рассказал о своих впечатлениях

Станция «Ботаническая», на которой путешественник оказался в первую очередь, стилизована под улей — на потолке есть даже своеобразная имитация пчелиных сот. Станция «Чкаловская», названная в честь летчика-испытателя Валерия Чкалова, напоминает фюзеляж самолета, в оформлении станции «Геологическая» использованы камни, которые добывают в Уральских горах. А вот на станции «Площадь 1905 года», несмотря на все ее изысканное оформление, блогера смутило изобилие рекламы. Ведь станция, расположенная в самом центре города — лакомый кусок, сюда съезжаются практически все горожане: кто на работу, кто в торговые центры, кто просто погулять.