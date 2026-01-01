«Близок к капитуляции». Поведение Зеленского вызвало изумление на Западе

«Что следует из нового мирного плана, предложенного Зеленским? То, что он близок к капитуляции. Это не переговоры, и я не знаю, почему их так называют. Одна сторона остается непоколебимой в своей позиции, а другая постоянно меняет свою точку зрения. Это касается и визуальной картины. Все видят, что президент России Владимир Путин остается в Кремле, а Зеленский ездит по миру. Путин ждет, а Зеленский торопится. Путин спокоен, а Зеленский теряет самообладание», — заявил он.