Близкая опасность: почему нельзя кормить медведей

Фотожурналист Джаспер Дост на обочине одной из дорог в Румынии заметил группу медведей, которые выпрашивали еду у людей. Один из туристов рассказал, что он кормил животных в заповедной зоне. Он не видел в этом ничего страшного, однако такое действие может привести к катастрофическим последствиям. Об этом пишет National Geographic.