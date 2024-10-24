Близкая опасность: почему нельзя кормить медведей

Фотожурналист Джаспер Дост на обочине одной из дорог в Румынии заметил группу медведей, которые выпрашивали еду у людей. Один из туристов рассказал, что он кормил животных в заповедной зоне. Он не видел в этом ничего страшного, однако такое действие может привести к катастрофическим последствиям. Об этом пишет National Geographic.
Обычно медведи не подходят к людям, однако со временем они привыкают к человеческой еде, поэтому становятся менее осторожными. И после этого они уже не дикие животные. Более того, они становятся зависимыми от человека, что приводит к большему столкновению этих зверей с ним.
Во время движения по горному перевалу Дост и его помощник поняли, что медведи, слоняющиеся по обочине дороги, как обычно ждали еду от людей. Фотограф остановился и открыл окно машины, что было огромной ошибкой. Животное направилось прямо к автомобилю и положило лапу на наружное зеркало заднего вида. Тогда и был сделан впечатляющий снимок.
Адреналин начал вырабатываться позже, когда фотограф убрал камеру и осознал, насколько близко он находился к медведю и насколько велика была опасность.
Помимо того, что никто не знает, в какой момент медведь может напасть, люди, подкармливая диких животных, ставят под угрозу их существование.
Дост рассказал, что на обратной дороге он заметил группу туристов, которая кормила медведей пончиками. Однако не раз бывали случаи, когда агрессивные животные ожидали, что туристы их накормят, а не получив угощения, нападали на них.
Это может показаться милым — угостить медведя лакомством. Но это не просто незаконно, но ещё и смертельно опасно, причем как для людей, так и для медведей.
Ранее люди снимали медвежат с деревьев, чтобы сделать селфи. Эксперт объяснил, почему это опасно.