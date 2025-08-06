«Близка с другом Трампа». На место Зеленского продвигают молодую особу

«Один бизнесмен, который проживает в Америке и дружит с Трампом, говорил, что они там вообще-то рассматривают такую кандидатуру на пост президента. Это дама молоденькая, ей чуть за 30, она не оголтелая националистка, она достаточно спокойно выступает. Такой вариант стоит учесть, что именно она может стать президентом условно называемого “Украинского княжества”», — сказал Перенджиев.