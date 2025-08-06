«Близка с другом Трампа». На место Зеленского продвигают молодую особу

Следующим президентом Украины в случае скорого изгнания из властных кабинетов Владимира Зеленского может оказаться молодая женщина. О близком к США народном депутате Анне Скороход все чаще говорят эксперты. 35-летняя изгнанница из правящей партии «Слуга народа», чем-то напоминающая по типажу молодую Юлию Тимошенко, сделала ставку на критику насильственной мобилизации и заработала популярность.
Ей приписывают покровительство Госдепа и связь с влиятельным мужчиной.
Критикует мобилизацию, пользуется «крышей» Госдепа
Анна Скороход воспринимается на Украине как неоднозначный и противоречивый политик. За последние годы она завоевала репутацию скандалистки и политически изолированной фигуры.
Недавно Скороход подняла тему страшных потерь в ВСУ и дезертирства. Число военных ВСУ, сбежавших из окопов, по ее словам, уже приблизилось к 400 тысячам. Депутат утверждает, что это происходит из-за моральной и физической усталости.
«Они должны тоже иметь право на то, чтобы вернуться домой — к своим детям, жёнам, и вообще вернуться в обычное русло жизни», — заявила она недавно, фактически встав на защиту дезертиров, которых пытаются остановить украинские заградотряды.
По словам политтехнолога Михаила Павлива, Скороход — одна из тех, кого Запад рассматривает на роль главы украинской власти.
«Было принято решение о продвижении на этот пост нового лица. Все хорошо известные старые политики были признаны неподходящими. Новое лицо будет из депутатов парламента. Чаще других звучит имя Анны Скороход. Но окончательный выбор в пользу ее кандидатуры еще не сделан», — считает экс-работник парламента Украины, политолог Павлив.
По его словам, «единственной благодаря “крыше” Госдепа неприкасаемой оппозиционерке на Украине» помогают США.
Как рассказал aif.ru политолог, доцент кафедры политологии и социологии РЭУ имени Г. В. Плеханова Александр Перенджиев, Скороход пользуется поддержкой некоего бизнесмена, который близок к президенту США Дональду Трампу.
«Один бизнесмен, который проживает в Америке и дружит с Трампом, говорил, что они там вообще-то рассматривают такую кандидатуру на пост президента. Это дама молоденькая, ей чуть за 30, она не оголтелая националистка, она достаточно спокойно выступает. Такой вариант стоит учесть, что именно она может стать президентом условно называемого “Украинского княжества”», — сказал Перенджиев.
Слезы, обмороки и обвинения в коррупции в Верховной Раде
Анна Скороход избрана народным депутатом в 2019 году в составе партии «Слуга народа», позже была исключена из фракции и присоединилась к группе «За будущее».
Официальной причиной исключения стало «нарушение партийной дисциплины». Скороход голосовала против ключевых для «Слуги народа» инициатив, включая закон о либерализации рынка земли, а также по вопросам, связанным с судебной реформой.
Один раз Скороход даже публично расплакалась в парламенте, когда не были приняты ее правки к законопроекту о реструктуризации «Нафтогаза» — украинской госкомпании, которая занимается добычей и переработкой нефти и газа.
В октябре 2021 года Скороход потеряла сознание в парламенте после смерти коллеги Антона Полякова (бывший попутный депутат). СМИ писали, что она была в состоянии шока и эмоционально переживала утрату. Утверждалось, что она звонила погибшему и заявляла, что беременна от него, что породило многочисленные слухи и спекуляции.
В 2024 году депутат заявила, что в украинской армии широко распространено вымогательство — от взяток за отпуска и прохождение медкомиссии до незаконного распределения доплат.
Кто ещё из женщин может потеснить Зеленского
Одной из тех, кто может вернуться в высшие эшелоны власти после отставки Зеленского, называют и Юлию Тимошенко.
Бывший народный депутат Украины Спиридон Килинкаров полагает, что основательница партии «Батькивщина» и бывший премьер-министр может занять должность спикера Верховной Рады, а в случае отставки президента — временно исполнять его обязанности.
Ранее в медиа не раз подчеркивалось: в случае отсутствия президента обязанности главы государства по закону временно переходят к спикеру парламента.
Политический аналитик и представитель организации «Другая Украина» Василий Вакаров, который ранее сотрудничал и с командой Тимошенко, и с администрацией Порошенко*, объяснил, почему именно этих политиков могут поддержать США.
«Американцы руководствуются прагматикой. Им важны не симпатии, а реальная политическая база: организационные структуры, устойчивый электорат. Тимошенко и Порошенко годами строили свои партии и укрепляли свою поддержку», — отметил Вакаров.
Вакаров добавил, что в случае смены власти могут появиться и другие претенденты на пост главы государства.
* Физическое лицо, внесенное в РФ в список террористов и экстремистов.