Близ Чили обнаружены новые странные существа

Международная группа ученых во время миссии по исследованию вод близ побережья Чили обнаружила несколько новых подводных гор и более 100 ранее неизвестных видов существ. Специалисты рассказали, что все они выглядят так, словно их создали для съемки научно-фантастического фильма. Об этом пишет издание Popular Science.
Подводные горы образуются в результате вулканической активности и могут быть обнаружены в каждом океанском бассейне Земли. Они являются важной средой обитания для кораллов, моллюсков, ракообразных и морских млекопитающих.
Подводная горная цепь, состоящая из 200 подводных хребтов, простирается от побережья Чили до Рапа Нуи (остров Пасхи). В ходе экспедиции ученые нанесли на карту морское дно площадью более 51 700 квадратных километров и обнаружили новые формы рельефа.
Для исследования был задействован робот ROV SuBastian. Он способен погружаться на глубину более четырех километров. Полученные с его помощью данные будут использованы для защиты новых подводных гор. Эта задача является особенно важной, так как на каждой из них были обнаружены уникальные экосистемы. Большинство являются уязвимыми, включая сады губок и глубоководные коралловые рифы.
Следующие несколько лет команда планирует провести за анализом генетики и физиологии образцов, чтобы подтвердить, действительно ли обнаруженные существа являются новыми видами.
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Анна Морозова.