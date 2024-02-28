Близ Чили обнаружены новые странные существа

Для исследования был задействован робот ROV SuBastian. Он способен погружаться на глубину более четырех километров. Полученные с его помощью данные будут использованы для защиты новых подводных гор. Эта задача является особенно важной, так как на каждой из них были обнаружены уникальные экосистемы. Большинство являются уязвимыми, включая сады губок и глубоководные коралловые рифы.