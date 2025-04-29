Блэкаут в Испании и Португалии: что произошло и почему такое невозможно в России

— К примеру, в результате стихийных бедствий, Россия тоже может остаться без электричества. Но у нас есть закольцованность электроэнергии, и мы можем ею маневрировать. Если не оборваны провода, то через энергетические кольца мы легко сможем передавать электроэнергию. И учитывая расстояния и энергетические мощности, Россия может оказаться отрезана от электроэнергии лишь на короткий промежуток времени — на час или два. К тому же у нас лучше налажены программы защиты и предупреждения. К примеру, при пиковой нагрузке может произойти спланированное отключение электричества, без вреда для всех систем, — заключил Беляев.