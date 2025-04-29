Блэкаут в Испании и Португалии: что произошло и почему такое невозможно в России

«Вечерняя Москва» выясняла с экспертом, почему мог произойти сбой и как это отразится на экономической сфере региона.
Предварительная версия
Точные причины, по которым Испания и Португалия остались без электричества, пока не установлены, но, по предварительной версии агентства по кибербезопасности Европейского союза (ENISA), это могло случиться из-за резких скачков напряжения. Якобы сильные колебания могли спровоцировать отключение электроэнергии. Такой же версии придерживаются власти Испании.
В компании-операторе Red Electrica при этом предполагают, что нарушение подачи электроэнергии вызвало «редкое атмосферное явление» в виде экстремальных колебаний температуры во внутренних районах Испании. Также не исключена версия кибератаки.
Правительство Испании созвало экстренное заседание Совета национальной безопасности, чтобы проанализировать возможные причины сбоя. Изначально предполагалось, что на устранение последствий потребуется не меньше 10 часов, но уже в 15:32 того же для (по местному времени) электроснабжение было восстановлено на севере, юге и западе страны.
Виноват майнинг биткоина?
Как рассказал «ВМ» финансовый аналитик, кандидат экономических наук Михаил Беляев, пока точные причины сбоя подачи электроэнергии не установлены, сложно предположить, что именно могло спровоцировать такую ситуацию.
— Вполне возможно, что блэкаут мог случиться из-за резкого скачка напряжения. Но откуда он взялся — оценить сложно. Скачка электричества на ровном месте не бывает, для этого нужна причина: вряд ли всем одновременно захотелось включить футбольный матч, утюги или микроволновки, — считает эксперт.
Однако, учитывая увлеченность европейцев криптовалютой, сбой мог произойти на фоне массовой добычи биткоинов, выдвинул версию Беляев.
— Есть околофантастический вариант, что сбой был связан с майнингом биткоина, который вполне мог привести к обрыву энергосети. Например, в Казахстане однажды такое было, история могла повториться и в Европе, потому что добыча криптовалюты съедает огромное количество энергии. Общая затрата электричества только на добычу криптовалюты равна годовому потреблению целой Голландии, — рассказал экономист.
Но пока точная причина не установлена, ясно остается только одно: прежде такого блэкаута в Европе не было, только в отдельных ее регионах. Но крупные города отрезало от электричества впервые, и это должно заставить другие страны задуматься об уязвимости системы энергоснабжения, отметил Беляев.
Последствия
По подсчетам экспертов, уже сейчас из-за массового отключения электроэнергии Испания столкнулась с убытками примерно в миллиард евро. Особенно пострадала сфера промышленности и услуг, пишет газета The Objective. Аналитик Беляев подтвердил, что многие отрасли Испании оказались под ударом:
приостановилась промышленная деятельность (на день-два минимум), как следствие, потеряна часть национального дохода;коллапс транспортной системы, так как не работают все диспетчерские службы;неудобство для простых граждан, которые не могут осуществить элементарные действия.
Возможно ли такое в России
Любая страна не застрахована от подобных происшествий, в том числе и Россия. Однако экономист заверил, что наши системы подготовлены к любым чрезвычайным ситуациям и устранение последствий займет гораздо меньше времени.
— К примеру, в результате стихийных бедствий, Россия тоже может остаться без электричества. Но у нас есть закольцованность электроэнергии, и мы можем ею маневрировать. Если не оборваны провода, то через энергетические кольца мы легко сможем передавать электроэнергию. И учитывая расстояния и энергетические мощности, Россия может оказаться отрезана от электроэнергии лишь на короткий промежуток времени — на час или два. К тому же у нас лучше налажены программы защиты и предупреждения. К примеру, при пиковой нагрузке может произойти спланированное отключение электричества, без вреда для всех систем, — заключил Беляев.