Благовещенск — первый! Запрет электросамокатов как сигнал для других городов

Формальным основанием послужили многочисленные обращения горожан, обеспокоенных ситуацией на улицах города. Речь шла о частых ДТП, столкновениях, нарушениях ПДД и высокой скорости движения самокатов вблизи пешеходных зон. Власти отметили, что на момент запрета регулирование в этой сфере оставалось слабым, а попытки ввести ограничения через прокатные сервисы оказались неэффективны.
«Мы шли к этому шагу постепенно. Пытались выстроить диалог с операторами электросамокатов, но ничего из этого не вышло. Сначала ограничили передвижение в центре, что встретило массовую поддержку горожан, уставших от хаотичного движения электросамокатов. Однако проблема не исчезла — она переместилась в другие районы города, где поток СИМ стал еще более бесконтрольным. К сожалению, подавляющее большинство воспринимают эти устройства не как средство передвижения, а как игрушку, игнорируя правила безопасности. Результат — травмы пешеходов, аварийные ситуации и сотни жалоб от жителей. Безопасность людей — наш приоритет, поэтому сегодняшний запрет — вынужденная, но необходимая мера», — констатировал Олег Имамеев.
Этот шаг сразу вызвал широкий общественный резонанс. Сторонники запрета говорят о необходимости защиты пешеходов и детей, о невозможности контролировать поведение самокатчиков и о систематической опасности, особенно в часы пик. Противники — среди них и молодежь, и курьеры — утверждают, что власти идут по пути запретов вместо регулирования, лишая людей мобильности и возможности быстро передвигаться по городу.
На федеральном уровне пока единых норм регулирования для самокатов не существует. С 1 марта 2023 года электросамокаты официально признаны средствами индивидуальной мобильности (СИМ), скорость их ограничена 25 км/ч, но в реальности эти правила часто нарушаются, особенно при передвижении по тротуарам. ГИБДД неоднократно отмечала сложности в контроле: самокатчики не обязаны получать права, номера, а их нарушение трудно зафиксировать.
Тем временем Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Казань и еще около 30 городов вводят частичные ограничения — например, запрет на самокаты в центре города, снижение скорости до 10−15 км/ч вблизи парков и набережных, а также тестирование специальных зон замедления движения. Но тотальный запрет, как в Благовещенске, пока остается исключением.
Однако теперь главный вопрос звучит иначе: станет ли Благовещенск прецедентом? И если да — какие города последуют его примеру? Уже звучат предложения ввести аналогичные меры в Сочи, Краснодаре, Нижнем Новгороде и даже в Москве, где плотность движения особенно высока, а конфликтов между пешеходами и самокатчиками ежедневно десятки.
Сегодня общество оказалось на пороге дискуссии о границах свободы передвижения и ответственности в условиях растущей городской мобильности. Безопасность — безусловный приоритет, но важно не впасть в крайности. Запрет — мера быстрая, но не всегда системная. Возможно, решением станет не отказ от технологий, а внедрение жесткой лицензии, обучающих курсов, номерных знаков и зон умного регулирования, где правила работают, а нарушители несут реальную ответственность.