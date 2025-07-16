Благовещенск — первый! Запрет электросамокатов как сигнал для других городов

«Мы шли к этому шагу постепенно. Пытались выстроить диалог с операторами электросамокатов, но ничего из этого не вышло. Сначала ограничили передвижение в центре, что встретило массовую поддержку горожан, уставших от хаотичного движения электросамокатов. Однако проблема не исчезла — она переместилась в другие районы города, где поток СИМ стал еще более бесконтрольным. К сожалению, подавляющее большинство воспринимают эти устройства не как средство передвижения, а как игрушку, игнорируя правила безопасности. Результат — травмы пешеходов, аварийные ситуации и сотни жалоб от жителей. Безопасность людей — наш приоритет, поэтому сегодняшний запрет — вынужденная, но необходимая мера», — констатировал Олег Имамеев.