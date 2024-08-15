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Благотворительная организация распространяла конфеты, содержащие наркотик

В качестве гуманитарной помощи благотворительная организация раздавала нуждающимся анансовые конфеты малазийского бренда Rinda, содержащие метамфетамин в больших количествах. На данный момент известно, по меньшей мере, о трех случаях госпитализации.

Источник: New Zealand Drug Foundation

Новозеландская благотворительная организация, работающая с малообеспеченными людьми, утверждает, что она неосознанно распространяла конфеты, содержащие потенциально смертельный уровень метамфетамина — наркотического вещества, вызывающего зависимость.

Городское представительство Окленда сообщило, что 13 августа человек, получивший продуктовую посылку от организации, сказал, что в ней конфеты «забавного вкуса». Оказалось, что белые ананасовые леденцы с этикеткой малазийского бренда Rinda содержали около 3 граммов метамфетамина, что в 300 раз превышает «безопасный» уровень. Эксперты утверждают, что такое количество наркотического вещества может привести к летальному исходу.

Ранее люди, получающие гуманитарную помощь от организации уже жаловались на горький вкус и необычные ощущения после употребления конфет.

Следствие до сих пор не установило точную причину, по которой в составе сладостей мог оказаться наркотик. Представители благотворительной организации и производителя Rinda сообщают, что находятся в недоумении от сложившейся ситуации.

Мы хотим прояснить, что Rinda Food Industries не использует и не оправдывает использование каких-либо запрещенных препаратов в наших продуктах.

Стивен Те
генеральный директор Rinda Food Industries

Предполагается, что метамфетамин в конфетах мог быть попыткой незаконной переправки наркотиков в качестве контрабанды. Тем не менее, пока причина наверняка не выявлена, Фонд по борьбе с наркотиками Новой Зеландии предупредил, что следует избегать ананасовых конфет марки Rinda.

О другой контрабанде: ранее мужчина пытался провезти 104 змеи в собственных штанах. Подробнее можно узнать по ссылке.

Кристина Корчанова