Благотворительная организация распространяла конфеты, содержащие наркотик

Новозеландская благотворительная организация, работающая с малообеспеченными людьми, утверждает, что она неосознанно распространяла конфеты, содержащие потенциально смертельный уровень метамфетамина — наркотического вещества, вызывающего зависимость.
Городское представительство Окленда сообщило, что 13 августа человек, получивший продуктовую посылку от организации, сказал, что в ней конфеты «забавного вкуса». Оказалось, что белые ананасовые леденцы с этикеткой малазийского бренда Rinda содержали около 3 граммов метамфетамина, что в 300 раз превышает «безопасный» уровень. Эксперты утверждают, что такое количество наркотического вещества может привести к летальному исходу.
Ранее люди, получающие гуманитарную помощь от организации уже жаловались на горький вкус и необычные ощущения после употребления конфет.
Следствие до сих пор не установило точную причину, по которой в составе сладостей мог оказаться наркотик. Представители благотворительной организации и производителя Rinda сообщают, что находятся в недоумении от сложившейся ситуации.
Мы хотим прояснить, что Rinda Food Industries не использует и не оправдывает использование каких-либо запрещенных препаратов в наших продуктах.
Предполагается, что метамфетамин в конфетах мог быть попыткой незаконной переправки наркотиков в качестве контрабанды. Тем не менее, пока причина наверняка не выявлена, Фонд по борьбе с наркотиками Новой Зеландии предупредил, что следует избегать ананасовых конфет марки Rinda.
О другой контрабанде: ранее мужчина пытался провезти 104 змеи в собственных штанах. Подробнее можно узнать по ссылке.
Кристина Корчанова