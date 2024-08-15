Благотворительная организация распространяла конфеты, содержащие наркотик

Городское представительство Окленда сообщило, что 13 августа человек, получивший продуктовую посылку от организации, сказал, что в ней конфеты «забавного вкуса». Оказалось, что белые ананасовые леденцы с этикеткой малазийского бренда Rinda содержали около 3 граммов метамфетамина, что в 300 раз превышает «безопасный» уровень. Эксперты утверждают, что такое количество наркотического вещества может привести к летальному исходу.