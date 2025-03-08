«Благословите женщину» Говорухина стал самым любимым фильмом о женщинах

Лидерскую позицию заняла картина Станислава Говорухина «Благословите женщину», за нее проголосовали 33% респондентов. Фильм, ставший дебютной работой Светланы Ходченковой, рассказывает историю Веры — жены командира Красной Армии. Картина была удостоена награды фестиваля «Кино-Ялта» «За создание женского образа в отечественном кинематографе», а актриса Инна Чурикова, также сыгравшая в картине, получила премию «Ника» за лучшую роль второго плана. Второе место заняла новогодняя история «Приходи на меня посмотреть» по мотивам пьесы Надежды Птушкиной «Пока она умирала». Фильм, единственная режиссерская работа Олега Янковского, был отмечен дипломом жюри кинофестиваля GoEast в Висбадене.