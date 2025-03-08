«Благословите женщину» Говорухина стал самым любимым фильмом о женщинах

МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. Фильм Станислава Говорухина «Благословите женщину» возглавил рейтинг российских картин о женщинах, составленный по итогам голосования зрителей телеканала «Русский роман». В него также вошли картины «Приходи на меня посмотреть» Олега Янковского и Михаила Аграновича и «Артистка» Говорухина, сообщили в пресс-службе телеканала.
В преддверии Международного женского дня канал «Русский роман» провел опрос среди зрителей, предложив им назвать самые любимые фильмы про женщин и для женщин. По итогам опроса составили лонг-лист, который вынесли на голосование зрителей.
Лидерскую позицию заняла картина Станислава Говорухина «Благословите женщину», за нее проголосовали 33% респондентов. Фильм, ставший дебютной работой Светланы Ходченковой, рассказывает историю Веры — жены командира Красной Армии. Картина была удостоена награды фестиваля «Кино-Ялта» «За создание женского образа в отечественном кинематографе», а актриса Инна Чурикова, также сыгравшая в картине, получила премию «Ника» за лучшую роль второго плана. Второе место заняла новогодняя история «Приходи на меня посмотреть» по мотивам пьесы Надежды Птушкиной «Пока она умирала». Фильм, единственная режиссерская работа Олега Янковского, был отмечен дипломом жюри кинофестиваля GoEast в Висбадене.
На третьей позиции — «Артистка» Станислава Говорухина с Евгенией Добровольской в главной роли. В картине также снялись Юрий Степанов, Мария Аронова, Дмитрий Певцов, Александр Абдулов и Федор Бондарчук. Четвертое место досталось романтической комедии «Мужчина в моей голове» Алексея Пиманова. Замыкает пятерку картина Георгия Данелии «Настя» по повести Александра Володина.
Как отметили в пресс-службе, среди популярных ответов также назывались фильмы «Питер FM», «Я худею» и «Снежный ангел». В опросе, который проводился в социальных сетях «Русского романа», приняли участие 865 человек.