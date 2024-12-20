Благословение Николая Чудотворца: в Оклахоме Санта-Клаус провел 14 свадеб

18 декабря, в преддверии дня памяти святителя Николая Чудотворца, Санта-Клаус посетил город Брокен-Эрроу (Оклахома, США), чтобы провести 14 свадеб, — пишет United Press International.
Сообщается, что событие было приурочено к «свадебной среде». На ежегодном мероприятии, организованном городом, принято проводить церемонии бракосочетания. Согласно местным поверьям, союзы, совершенные в этот день, будут благословлены Николаем Чудотворцем — святым, ставшем прообразом Санта-Клауса.
«В это время года времени действительно немного не хватает, но, к счастью, благодаря большой помощи миссис Клаус и множества добрых эльфов-помощников, мы можем все устроить», — поделился в интервью Санта-Клаус.
Известно, что из церемоний бракосочетаний, проведенных в «свадебную среду», делают настоящее шоу. Помимо того, что саму свадьбу проводит Санта-Клаус, по окончании процесса молодожены и гости могут прокатиться на рождественской упряжке с оленями.
К слову, в США подобные мероприятия пользуются успехом, а места на «свадебную среду» бронируются задолго до ее проведения.
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