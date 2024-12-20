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Благословение Николая Чудотворца: в Оклахоме Санта-Клаус провел 14 свадеб

По окончании церемоний молодожены прокатились в упряжке с оленями.

Кристина Корчанова
Автор ВФокусе Mail
Источник: Freepik

18 декабря, в преддверии дня памяти святителя Николая Чудотворца, Санта-Клаус посетил город Брокен-Эрроу (Оклахома, США), чтобы провести 14 свадеб, — пишет United Press International.

Сообщается, что событие было приурочено к «свадебной среде». На ежегодном мероприятии, организованном городом, принято проводить церемонии бракосочетания. Согласно местным поверьям, союзы, совершенные в этот день, будут благословлены Николаем Чудотворцем — святым, ставшем прообразом Санта-Клауса.

«В это время года времени действительно немного не хватает, но, к счастью, благодаря большой помощи миссис Клаус и множества добрых эльфов-помощников, мы можем все устроить», — поделился в интервью Санта-Клаус.

Известно, что из церемоний бракосочетаний, проведенных в «свадебную среду», делают настоящее шоу. Помимо того, что саму свадьбу проводит Санта-Клаус, по окончании процесса молодожены и гости могут прокатиться на рождественской упряжке с оленями.

К слову, в США подобные мероприятия пользуются успехом, а места на «свадебную среду» бронируются задолго до ее проведения.

Ранее рассказывали, что В Турции обнаружен предполагаемый саркофаг «Санта-Клауса».