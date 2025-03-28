Благодаря Трампу в Гренландии стало больше туристов

Издание приводит даже слова датского туриста Ларса Ипланда, который решил посетить автономию родной страны: «Я объездил почти весь свет, а про Гренландию и не думал: я считал, ну, это же Дания, чего я не видел в Дании. Но теперь про остров так много говорят, что я решил съездить туда и посмотреть на все лично».