Благодаря Трампу в Гренландии стало больше туристов

В последние несколько месяцев Гренландия не сходит с первых полос газет: с тех пор как президент США Дональд Трамп заявил о возможности приобретения острова у Дании, чтобы включить его в состав США, про эту территорию начали писать все мировые СМИ.
Возможно, это как раз тот случай, когда не бывает плохого пиара: как пишет CNN, туристический поток на остров с начала года существенно вырос.
Как объясняет владелец местной туристической компании Ивик Кнудссен-Остерманн, организующий лодочные туры по гренландским айсбергам, туристов действительно стало больше.
Впрочем, дело не только в том, что читатели увидели, как Гренландию регулярно посещают американские чиновники и решили, что там действительно есть что-то интересное — еще в этом году на острове открыли новый аэропорт.
«У нас уже гораздо больше бронирований, чем это бывает обычно — особенно из-за мужчины по фамилии Трамп. Он напомнил всему миру, что на карте существует Гренландия», — размышляет Ивик.
На открытие аэропорта Нук на остров приезжал Трамп-младший, сын действующего президента США. С тех пор в американской администрации еще активнее заговорили про возможность присоединения Гренландии. Изначально аэропорт построен для военных целей, но будет принимать также и гражданские рейсы.
Жители острова надеются, что рост туризма и другие возможности, которые открывает аэропорт, помогут диверсифицировать гренландскую экономику: сейчас 95% доходов остров получает за счет экспорта рыбы.
Туристов в Гренландии может заинтересовать заснеженный простор, разнообразие морской фауны, виды фьордов, айсбергов и ледников. Кроме того, на острове стараются продвигать культуру коренного населения, инуитов.
Регулярное авиасообщение между США и новым аэропортом начнется с июня этого года и чрезвычайно упростит ситуацию: до этого туристам нужно было лететь с пересадкой через Копенгаген.
В 2026 году на острове откроется еще один аэропорт в городе Илулиссат, главном месте жительства туристов — здесь уверены, что это еще сильнее подстегнет посетителей.
Согласно местной статистике, число пассажиров, посетивших Гренландию, в этом году должно вырасти на 14%. В прошлом году в отелях острова путники суммарно забронировали 355 тысяч ночей — в 2014 году это число составляло всего 210 тысяч.
Издание приводит даже слова датского туриста Ларса Ипланда, который решил посетить автономию родной страны: «Я объездил почти весь свет, а про Гренландию и не думал: я считал, ну, это же Дания, чего я не видел в Дании. Но теперь про остров так много говорят, что я решил съездить туда и посмотреть на все лично».
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