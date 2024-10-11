Благодаря филлеру в губах британка узнала, что больна раком

36-летняя медсестра стоматологического отделения Эдита Джакейт из Оксфордшира (Великобритания) уверена, что косметическая процедура спасла ей жизнь. Благодаря филлеру в губах она узнала о том, что у нее хронический миелоидный лейкоз — это онкологическое заболевание поддается лечению, пишет Би-би-си.
Девушка уже делала подобные процедуры, и они проходили без осложнений. Но в апреле 2023 года после инъекции у нее сильно распухла губа и образовался синяк. Один из коллег Джакейт обратил внимание на то, что отек возник на месте, не связанном с уколом. У другой ее коллеги от рака умерла сестра, женщина переживала за Джакейт и посоветовала ей обратиться к врачу, так как заметила, что знакомая похудела, хотя ничего не предпринимала, чтобы сбросить вес.
Джакейт прошла курс лечения, когда ее анализы улучшились, ей назначили еще один препарат — это лекарство она будет принимать по постоянной основе.
По словам врача Джорджии Папаклеовулу из Leukaemia UK, необъяснимые синяки могут быть одним из признаков лейкемии. К симптомам также относятся необъяснимые кровотечения, повторяющиеся инфекции и сильная усталость. Такая симптоматика не специфична, поэтому люди редко связывают ее с раком. По ее мнению, Джакейт повезло, что диагноз удалось поставить благодаря инъекциям.
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