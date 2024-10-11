Благодаря филлеру в губах британка узнала, что больна раком

Девушка уже делала подобные процедуры, и они проходили без осложнений. Но в апреле 2023 года после инъекции у нее сильно распухла губа и образовался синяк. Один из коллег Джакейт обратил внимание на то, что отек возник на месте, не связанном с уколом. У другой ее коллеги от рака умерла сестра, женщина переживала за Джакейт и посоветовала ей обратиться к врачу, так как заметила, что знакомая похудела, хотя ничего не предпринимала, чтобы сбросить вес.