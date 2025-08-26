Благодаря девочке-богатырю в России установлен новый рекорд

Обладательницей нового рекорда стала Лидия Котельникова из Перми. В категории девочек до 13 лет она лучше всех справилась с упражнением по подъему штанги на бицепс. Юная спортсменка смогла поднять штангу весом 24,6 кг, что составляет 87,5% ее собственного веса, потому что ее масса тела — 28 кг.
«Предыдущее достижение принадлежало 12-летней Софье Серухиной. Она на Открытом чемпионате Восточной Европы подняла 22,5 килограмма при массе тела 57,8 килограмма», — сообщает Ura.ru со ссылкой на Министерство физической культуры и спорта Пермского края.
Это не первое достижение Лидии Котельниковой. В прошлом году спортсменка установила мировой рекорд по отжиманиям от пола среди женщин. Она выполнила 1,5 тысячи отжиманий во время III Региональных игр боевых искусств «Кубок Пармы». Спортсменка также является обладателем российского рекорда по подтягиваниям — 458 раз за один час.
Ранее в Японии был установлен новый рекорд по продолжительности жизни среди женщин. По данным 2024 года, в среднем она составляла 87,13 года.