Благодаря девочке-богатырю в России установлен новый рекорд

Стало известно, что в России установлен новый рекорд. 9-летняя спортсменка показала лучший результат в пауэрлифтинге среди девочек до 13 лет.

Анастасия Якушина
Автор ВФокусе Mail

Обладательницей нового рекорда стала Лидия Котельникова из Перми. В категории девочек до 13 лет она лучше всех справилась с упражнением по подъему штанги на бицепс. Юная спортсменка смогла поднять штангу весом 24,6 кг, что составляет 87,5% ее собственного веса, потому что ее масса тела — 28 кг.

«Предыдущее достижение принадлежало 12-летней Софье Серухиной. Она на Открытом чемпионате Восточной Европы подняла 22,5 килограмма при массе тела 57,8 килограмма», — сообщает Ura.ru со ссылкой на Министерство физической культуры и спорта Пермского края.

Это не первое достижение Лидии Котельниковой. В прошлом году спортсменка установила мировой рекорд по отжиманиям от пола среди женщин. Она выполнила 1,5 тысячи отжиманий во время III Региональных игр боевых искусств «Кубок Пармы». Спортсменка также является обладателем российского рекорда по подтягиваниям — 458 раз за один час.

Ранее в Японии был установлен новый рекорд по продолжительности жизни среди женщин. По данным 2024 года, в среднем она составляла 87,13 года.