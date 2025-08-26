Благодаря девочке-богатырю в России установлен новый рекорд

Обладательницей нового рекорда стала Лидия Котельникова из Перми. В категории девочек до 13 лет она лучше всех справилась с упражнением по подъему штанги на бицепс. Юная спортсменка смогла поднять штангу весом 24,6 кг, что составляет 87,5% ее собственного веса, потому что ее масса тела — 28 кг.