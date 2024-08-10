Благодарность детей позитивно влияет на психику родителей

Ученые из США выяснили, что для гармоничных отношений в браке и семье важно не только быть благодарным своим близким, но и чувствовать признательность партнеров и детей. Исследование опубликовано в The Journal of Positive Psychology.
Специалисты продолжили свою предыдущую работу о значимости взаимной благодарности в отношениях с любимым человеком. Для нового исследования ученые собрали 593 родителей, которые состояли в гражданском или официальном браке и имели хотя бы одного ребенка от четырех до 17 лет.
Далее специалисты спросили участников, чувствуют ли они признательность партнера и детей и испытывают ли стресс, связанный с исполнением роли родителя. Также испытуемые оценили удовлетворенность отношениями.
Оказалось, что ощущение благодарности партнера было связано с более высоким уровнем удовлетворенностью отношениями, но при этом не влияло на показатели родительского стресса.
В то же время признательность детей снимала родительский стресс, но не отражалась на удовлетворенности отношениями в паре. Также ученые отметили, что меньший уровень психологического стресса в целом коррелировал с ощущением «оцененности» партнером и более старшим ребенком.
Помимо прочего, специалисты подчеркнули, что женщины чувствовали менее сильную благодарность партнера и детей старшего возраста, чем мужчины. А позитивный эффект от ощущения признательности со стороны своего ребенка проявлялся именно у матерей.
Специалисты добавили, что родителям следует показывать на своем примере, как выражать признательность друг другу. И если ребенок забыл поблагодарить за что-то, стоит напомнить ему о важности говорить «спасибо».
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Анна Морозова