Благодарность детей позитивно влияет на психику родителей

Специалисты продолжили свою предыдущую работу о значимости взаимной благодарности в отношениях с любимым человеком. Для нового исследования ученые собрали 593 родителей, которые состояли в гражданском или официальном браке и имели хотя бы одного ребенка от четырех до 17 лет.