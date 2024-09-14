Благо или тотальный контроль? Названы плюсы и минусы школьной карты

Школьные электронные карты более безопасны, чем наличные средства. Однако, рассказали эксперты aif.ru, они могут создавать психологическое давление на детей.
Проект «Карта школьника» выполняет целый набор функций: оплата еды в буфете и проезда, проход через турникет на вход и выход, замена читательского билета и так далее. При этом не обязательно носить с собой непосредственно карту: ее можно применять в виде браслета или брелока.
Мониторинг посещаемости
«Система применения подобных карт совершенствуется, подключаются другие услуги. Например, оплата картой школьника за проезд действует не только в Москве, но и в ряде других регионов: Нижегородской области, Ямало-Ненецком автономном округе, — рассказала доктор экономических наук, профессор кафедры общественных финансов финансового факультета Финансового университета при правительстве РФ Юлия Тюрина. — Расширение сферы ее применения не ограничено только рамками территории конкретной школы, но набор опций отличается в зависимости от региона».
У этого проекта есть ряд неоспоримых плюсов, подчеркнула Тюрина. Во-первых, оформить такую карту без ведома родителей нельзя, а во-вторых, с ее помощью можно отслеживать посещаемость своего чада.
«Важно понимать, где в момент учебного процесса находится школьник: в стенах школы, где ответственность за его безопасность и здоровье несет организация, или нет, — добавила собеседница. — Также эта карта позволяет школьнику приобретать завтраки и обеды в школьных столовых и буфетах с помощью средств, которые на лицевой счет кладут родители, а сам законный представитель может поставить в соответствующем приложении ограничение как по сумме трат, так и по видам приобретаемой продукции».
Здоровье и безопасность
Когда ребенок что-то покупает, маме, папе или опекуну на телефон приходит уведомление или оповещение через SMS. В использовании же наличных средств слишком много нюансов.
«Наличные рубли школьник может потерять, их могут отобрать или украсть, — пояснила эксперт. — Не исключен и риск покупки с их помощью вредных для здоровья товаров в виде чипсов, газированных напитков, ведь законный представитель не может проконтролировать эту покупку. Действующие законодательство ограничивает только продажу алкогольной и табачной продукции, но многие другие товары, вредные для здоровья, разрешены».
Нюансы психологии
Но у этого явления есть и негативные аспекты, уверен руководитель Всероссийского фонда образования, сопредседатель движения «Образование для всех», член-корреспондент Российской академии естественных наук (РАЕН) Сергей Комков. Все дело в подростковой психологии.
«Я в свое время был директором школы, а до того, как им стать, был достаточно беспокойным учеником, — меня дважды объявляли во всесоюзный розыск, — объяснил Комков. — Я был, скажем так, шалопай. И когда я был директором школы, ребята у меня тоже были, мягко скажем, шаловливые. Если бы тогда ввели такие карточки, то вполне возможно, половина учеников вообще не ходила бы в школу, считая, что такая система резко ограничивает их самостоятельность и свободу, вроде полицейского надзора, а вторая половина вылезала бы из школы через окна, чтобы тотального контроля за ними не было».
С одной стороны, уточнил собеседник, ребенку удобно расплачиваться этой карточкой в буфете, но с другой — родитель тут же узнает, на что потратились эти деньги.
«И тут надо понимать психологию подростка, если ребенок еще воспринимает это спокойно, то подросток 10−14 лет на все реагирует более обостренно, и любое ограничение его свободы может привести к непредсказуемым последствиям, — отметил эксперт. — Каждое прикладывание такой карты фиксирует время входа и выхода, как на режимном предприятии. Для ребят, для подростков это имеет важное психологическое значение».
И все же у проекта «Карта школьника», безусловно, больше плюсов, чем минусов. Он призван улучшить эффективность учебного процесса, обеспечить безопасность и удобство школьников. Информирование родителей и учителей реализуется в разных городах России: в Ульяновске, Волгограде, Туле, Калуге, Воронеже, Самаре и других, а также в Московской области. В других городах применяются аналогичные системы мониторинга и контроля, например, в программе «Универсальная электронная школьная карта» принимают участие более 300 школ из 26 регионов России.