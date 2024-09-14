Благо или тотальный контроль? Названы плюсы и минусы школьной карты

«Я в свое время был директором школы, а до того, как им стать, был достаточно беспокойным учеником, — меня дважды объявляли во всесоюзный розыск, — объяснил Комков. — Я был, скажем так, шалопай. И когда я был директором школы, ребята у меня тоже были, мягко скажем, шаловливые. Если бы тогда ввели такие карточки, то вполне возможно, половина учеников вообще не ходила бы в школу, считая, что такая система резко ограничивает их самостоятельность и свободу, вроде полицейского надзора, а вторая половина вылезала бы из школы через окна, чтобы тотального контроля за ними не было».