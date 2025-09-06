Популярные темы
Бизнесмен назвал Владимиру Путину цену «счастья»

Основатель компании «Дикая Сибирь» Александр Деев заявил, что назвал президенту РФ Владимиру Путину цену «счастья». Это произошло на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

Источник: РИА "Новости"

Владимир Путин попробовал на вкус продукцию бизнесмена на ВЭФ.

«Владимир Владимирович поинтересовался про наш продукт, я ему рассказал, что он приносит чувство счастья, когда его ешь. Он спросил, сколько стоит счастье, я ему ответил. И Владимир Владимирович предложил поменять на белорусскую картошку», — заявил Александр Деев. Его слова приводит РИА Новости.

Деев уточнил, что пригласил президента лично попробовать продукцию. После презентации интерес к товарам компании заметно вырос, однако предприятие оказалось готово к возросшему вниманию со стороны покупателей.

В ходе беседы с главой государства обсуждались не только вопросы производства, но и личные темы. Александр Деев рассказал, что у него пятеро маленьких детей, и, покидая стенд компании, Владимир Путин передал привет его семье. По словам собеседника, расставание сопровождалось обменом приветствиями, а в будущем он надеется вновь встретиться с президентом и предложить ему попробовать новые продукты.

6 сентября — последний день ВЭФ. Он проходит на территории кампуса Дальневосточного федерального университета. В этом году основной темой мероприятия стало «Дальний Восток — сотрудничество во имя мира и процветания».