Бизнесмен назвал Владимиру Путину цену «счастья»

Владимир Путин попробовал на вкус продукцию бизнесмена на ВЭФ.
«Владимир Владимирович поинтересовался про наш продукт, я ему рассказал, что он приносит чувство счастья, когда его ешь. Он спросил, сколько стоит счастье, я ему ответил. И Владимир Владимирович предложил поменять на белорусскую картошку», — заявил Александр Деев. Его слова приводит РИА Новости.
Деев уточнил, что пригласил президента лично попробовать продукцию. После презентации интерес к товарам компании заметно вырос, однако предприятие оказалось готово к возросшему вниманию со стороны покупателей.
В ходе беседы с главой государства обсуждались не только вопросы производства, но и личные темы. Александр Деев рассказал, что у него пятеро маленьких детей, и, покидая стенд компании, Владимир Путин передал привет его семье. По словам собеседника, расставание сопровождалось обменом приветствиями, а в будущем он надеется вновь встретиться с президентом и предложить ему попробовать новые продукты.
6 сентября — последний день ВЭФ. Он проходит на территории кампуса Дальневосточного федерального университета. В этом году основной темой мероприятия стало «Дальний Восток — сотрудничество во имя мира и процветания».