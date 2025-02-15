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Бизнес по-морозовски: 3 секрета успеха от Саввы Тимофеевича

15 февраля 1862 года в семье промышленников родился русский предприниматель и меценат Савва Тимофеевич Морозов. Когда юноша стал мужчиной, к нему перешло успешное дело, некогда основанное дедом и позже удачно продолженное отцом, — Никольская текстильная мануфактура. Но Савва Тимофеевич решил, что безынициативно пользоваться нажитым и лениво жить в довольствии — это история не о нем, и усовершенствовал семейное дело.

Екатерина Нагель
Автор ВФокусе Mail

В честь дня рождения Саввы Тимофеевича ВФокусе Mail представляет три догмы из деловой жизни бизнесмена прошлого, которые актуальны для роста прибыли предприятия и в нынешнее время. Учитесь у первых — да будьте лучшими.

Источник: РИА "Новости"

Исследуем собственную продукцию и анализируем дела конкурентов

Савва Тимофеевич стал первооткрывателем в стране в области контроля качества выпускаемого товара. Кроме того, Морозов ввел на Никольской текстильной мануфактуре правило изучать поведение конкурентов, в том числе зарубежных, например для того, чтобы предречь, когда стоимость сырья снизится и удастся сэкономить на закупках.

Источник: РИА "Новости"

Наращиваем прибыль через довольных ресурсных работников

Савва Тимофеевич первым из семьи стал входить в положение сотрудников, делать их будни проще. Так, предприниматель учредил ежегодные выплаты, организовал систему больничных и кредитное бюро со льготными условиями для персонала.

При Никольской текстильной мануфактуре открыли учреждение для ухода за пожилыми и инвалидами и магазин с низкими ценами. Для сотрудников, желающих образовываться или повышать степень навыков, работали училища и школы. В качестве досуга, во время которого персонал мог разгрузить голову и выдохнуть от рабочих будней, предлагался собственный театр, куда с гастролями приезжали известные в стране артисты и где билеты продавались по дозволительным ценам.

Налаживаем позитивные контакты с властями

Савва Тимофеевич первым из семьи стал членом Общества для содействия улучшению и развитию мануфактурной промышленности, а впоследствии и вовсе возглавил его. Кроме того, предприниматель инициировал ежегодное проведение в России Нижегородской ярмарки, на которой боролся за интересы бизнесменов. К примеру, Морозову удалось добиться запрета беспошлинного ввоза иностранной продукции через Владивосток.