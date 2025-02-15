Бизнес по-морозовски: 3 секрета успеха от Саввы Тимофеевича

В честь дня рождения Саввы Тимофеевича ВФокусе Mail представляет три догмы из деловой жизни бизнесмена прошлого, которые актуальны для роста прибыли предприятия и в нынешнее время. Учитесь у первых — да будьте лучшими.
Исследуем собственную продукцию и анализируем дела конкурентов
Савва Тимофеевич стал первооткрывателем в стране в области контроля качества выпускаемого товара. Кроме того, Морозов ввел на Никольской текстильной мануфактуре правило изучать поведение конкурентов, в том числе зарубежных, например для того, чтобы предречь, когда стоимость сырья снизится и удастся сэкономить на закупках.
Наращиваем прибыль через довольных ресурсных работников
Савва Тимофеевич первым из семьи стал входить в положение сотрудников, делать их будни проще. Так, предприниматель учредил ежегодные выплаты, организовал систему больничных и кредитное бюро со льготными условиями для персонала.
При Никольской текстильной мануфактуре открыли учреждение для ухода за пожилыми и инвалидами и магазин с низкими ценами. Для сотрудников, желающих образовываться или повышать степень навыков, работали училища и школы. В качестве досуга, во время которого персонал мог разгрузить голову и выдохнуть от рабочих будней, предлагался собственный театр, куда с гастролями приезжали известные в стране артисты и где билеты продавались по дозволительным ценам.
Налаживаем позитивные контакты с властями
Савва Тимофеевич первым из семьи стал членом Общества для содействия улучшению и развитию мануфактурной промышленности, а впоследствии и вовсе возглавил его. Кроме того, предприниматель инициировал ежегодное проведение в России Нижегородской ярмарки, на которой боролся за интересы бизнесменов. К примеру, Морозову удалось добиться запрета беспошлинного ввоза иностранной продукции через Владивосток.