Бизнес по-морозовски: 3 секрета успеха от Саввы Тимофеевича

При Никольской текстильной мануфактуре открыли учреждение для ухода за пожилыми и инвалидами и магазин с низкими ценами. Для сотрудников, желающих образовываться или повышать степень навыков, работали училища и школы. В качестве досуга, во время которого персонал мог разгрузить голову и выдохнуть от рабочих будней, предлагался собственный театр, куда с гастролями приезжали известные в стране артисты и где билеты продавались по дозволительным ценам.