Бизнес или пиар: зачем звезды занимаются виноделием

Звездные виноделы в России
Никита Михалков
Собственную линейку вин, которая называлась DODICI, что переводится с итальянского как «двенадцать», режиссер презентовал в 2013 году. Название линейки является отсылкой к известному фильму режиссера.
Виноградники, из которых делают вино, находятся в Тоскане. Выпускает свой напиток Михалков в партнерстве с бизнесменом Константином Тувыкиным. При этом владельцы решили довериться потомственным итальянским виноделам, под руководством которых и ведется производство вина.
По данным системы СПАРК, Константин Тувыкин, партнер Никиты Михалкова по бизнесу, является владельцем товарного знака DODICI WINES. Ему также принадлежит ряд компаний в Нижегородской области. Компании, которыми он полностью или частично владеет, занимаются арендой и управлением имуществом, деятельностью по эксплуатации автомобильных дорог, деятельностью рекламных агентств.
Тот факт, что именно Никита Михалков является владельцем винодельни в Тоскане, подтверждал в беседе с изданием «Коммерсантъ» управляющий партнер DODICI Александр Хазов. В пресс-службе Никиты Михалкова не ответили на вопросы «РБК Вино» о текущем положении дел на винодельне.
Игорь Ларионов
По данным «Ведомостей», хоккеист и действующий тренер хоккейного клуба «Торпедо» из Нижнего Новгорода занялся виноделием еще в 2002 году. Тогда он зарегистрировал в США компанию IL Triple Overtime Wine Company, стартовые инвестиции в проект оценивали в $1 млн. Как сообщало издание, изначально Ларионову принадлежала доля 60% в уставном капитале компании, однако позже его партнер вышел из бизнеса.
Помимо американского, Ларионов начал осваивать и винный рынок Австралии. Здесь вина хоккеиста выпускало хозяйство Chalk Hill в долине Макларен.
«С Австралией я работаю немного по-другому, не как с США. Здесь я в меньшей степени вовлечен в процесс. Но я абсолютно спокоен, там гениальная команда. Вина исправно получают 95−96 баллов. Даже самая базовая линейка Playmaker показывает себя отлично. Вина хоть и простые, на каждый день, зато качественные», — говорил хоккеист в интервью SWN в 2020 году.
Анжелика Варум
О том, что певица занялась виноделием и даже выпустила собственное вино, она сообщила на своем сайте. По словам Варум, вином занимался ее брат, совладелец компании «Мильстрим», а ей в хозяйстве компании принадлежат 50 га виноградников.
Семейные виноградники расположены в Темрюкском районе Краснодарского края. На сайте «Мильстрима» сообщалось, что в соавторстве с Анжеликой Варум было выпущено вино, названное ее именем. Игристое производили из сорта «мускат», однако сейчас оно недоступно для резерва на сайте производителя.
На вопрос «РБК Вино», являются ли сейчас представители семьи Варум совладельцами компании, в пресс-службе «Мильстрима» не ответили.
По данным системы СПАРК, ООО «АПК Мильстрим-Черноморские вина» было зарегистрировано в Краснодарском крае в 2006 году. Основной вид деятельности компании — производство напитков. Бенефициаром компании по состоянию на 2013 год является Елена Буйвидис. Олегу Варум принадлежит доля 24,5% в уставном капитале ООО «Порт-Импорт», которое, в свою очередь, владеет 98,8% «Мильстрима». Более актуальная информация о совладельцах в базе данных не представлена.
Выручка компании за 2023 год составила 776,4 млн руб., что на 81,2 млн руб. меньше, чем годом ранее. При этом в прошлом году фирма показала убыток в размере 93,1 млн руб., хотя в 2022 году ее прибыль составляла 25,2 млн руб. В целом «Мильстрим» в 2023 году стал убыточным впервые с 2019 года.
Андрей Кобзон
О том, что сын Иосифа Кобзона решил выпускать вино, стало известно после того, как в системе СПАРК появилась информация о зарегистрированных им в 2021 году товарных знаках «Вдова Кобзон» и Veuve Kobzon.
При этом Андрей Кобзон уже выпускал лимитированную серию вина «Вдова Кобзон» в партнерстве с кубанской винодельней «Фервино». Об этом, в частности, сообщал «Коммерсантъ». Как пояснили «РБК Вино» в «Фервино», после выпуска лимитированной серии Кобзон с винодельней не сотрудничал. От дальнейших комментариев в компании отказались.
По данным системы СПАРК, Андрею Кобзону принадлежат несколько товарных знаков, которые могут быть связаны с виноделием. Помимо «Вдовы Кобзон» и Veuve Kobzon в 2022 году были зарегистрированы товарные знаки Madame Kobzon, «Мадам Кобзон», «Кибервино» и Cyberwine.
Как выяснил «РБК Вино», в июне 2024 года в Новороссийске бизнесмены, связанные с Андреем Кобзоном, запустили крестьянско-фермерское хозяйство «Песня», которое в том числе будет заниматься выращиванием винограда и производством вина. В администрации Новороссийска редакции подтвердили связь сына Иосифа Кобзона с новой винодельней. Однако подтвердить информацию у представителя Андрея Кобзона на момент публикации не удалось.
В собственности у Андрея Кобзона имеются две компании, которые занимаются покупкой и продажей собственного недвижимого имущества. Обе находятся в состоянии ликвидации. Ему также принадлежит доля 60% в ООО «Спецметаллконструкция», специализирующемся на обработке металлов. На имя Андрея Кобзона на момент публикации не зарегистрировано ни одной компании, которая была бы связана с виноградарством или виноделием.
Зачем звезды занимаются виноделием
Виноделие — это достаточно сложный бизнес, который не приносит моментального дохода, заявляют эксперты. Мотивация российских и западных звезд при решении вложить инвестиции в винодельческий бизнес, как правило, отличается.
В России люди хотят, условно, вложиться и через пять лет начать получать чистую прибыль. А такого в виноделии не бывает. В Европе, открывая винодельню, человек понимает, что это дело для его детей и внуков. У нас пока такая семейная история не очень развита.
Она подчеркнула, что виноделие — это не самый высокомаржинальный бизнес с долгим плечом возвратных инвестиций, что также может вызывать опасения у потенциальных инвесторов.
«У нас никогда не было виноделия в таком масштабе и в таком качестве, как это было всегда в Европе. И для российских селебрити — это максимально непонятный и сложный бизнес», — пояснила эксперт. В то же время Сугацкая отметила, что среди российских звезд вино стало своеобразной новой модой.
Участие звезды в винодельческом проекте — это удачное решение для общего имиджа компании-производителя и в то же время выгодный проект для самой звезды, считает директор по развитию портфеля компании «Алкогольная сибирская группа» Наталья Неворотова. Поэтому, по ее словам, построить бренд в винодельческом бизнесе — это сложный и долгий процесс, который потребует не менее восьми лет и немалых инвестиций, из-за этого многие практикуют коллаборацию брендов.
«Персонификация — вообще мировой тренд. Люди хотят покупать у людей. Хотят знать, кто стоит за продуктом, хотят видеть процесс его создания. Доверяют тем, кого знают. И здесь звезда в качестве создателя — бинго. А за каждым брендом должна стоять история. Звезда — уже история. И если их личная история заходит целевой аудитории вина, считай, неплохой фундамент в основу бренда заложен», — говорит она.
Неворотова подчеркивает: в этой отрасли есть существенные входные барьеры не только с точки зрения маркетинга, но и с точки зрения производства и дистрибуции. «Без возможности встать на полку основных сетей ни один бренд не жилец. А сетям все равно, какой звездный статус у брендовладельца», — пояснила она.
Светлана Сугацкая добавляет, что звездному виноделу обязательно нужно иметь на производстве грамотного винодела, который сможет отстроить всю работу, потому что репутационные риски у известного владельца значительно выше, чем у обычной винодельческой компании. «Ровно как будут говорить громко о запуске, так же будут и обсуждать качество вина», — заключила эксперт.
Звездные виноделы за рубежом
На Западе гораздо больше актеров, музыкантов и спортсменов, которые занимаются виноделием, чем в России. Эксперты связывают такой тренд с более давними винодельческими традициями.
Фрэнсис Форд Коппола
Режиссер «Крестного отца» начал заниматься виноделием в 1975 году. Тогда он приобрел поместье Inglenook в Калифорнии. Именно здесь были выпущены его первые вина.
Компания Копполы развивалась многие годы и считалась одним из лидеров винодельческой отрасли страны. В 2021 году режиссер заключил соглашение с Delicato Family Wines и объединил с компанией собственный бизнес. Как было сказано в пресс-релизе, посвященном объединению, Коппола получил долю в Delicato Family Wines и вошел в совет директоров компании.
Вина Копполы продолжают входить в число наиболее популярных в Америке. В частности, в марте текущего года он выпустил вино Diamond Collection Vibrance из сорта «пино-гриджио».
Брэд Питт
Брэд Питт приобрел Chateau Miraval в Провансе еще в 2008 году вместе со своей супругой Анджелиной Джоли. Тогда они стали владельцами старинного замка и 60 га виноградников. Стоимость покупки составляла $60 млн.
Chateau Miraval работала в коллаборации с известными виноделами — семьей Перрен. При этом первую партию вина, которую произвели в поместье в 2013 году, раскупили буквально за несколько часов. А созданное парой Chateau Miraval Rose 2012 было включено в 100 лучших вин года по версии Wine Spectator и стало первым розовым вином в этом списке.
После развода супругов в 2019 году именно Питт занимался шато. С 2021 года он судится с бывшей женой из-за того, что она, по его мнению, неправомерно продала свою долю имения компании Tenute del Mondo. Последняя входила в Stoli Group российского бизнесмена Юрия Шефлера.
Стинг
Исполнитель стал владельцем старинного хозяйства в Тоскане на юге Италии еще в 1997 году и владеет им до сих пор вместе с женой. История Tenuta Il Palagio насчитывает более 150 лет, но во время покупки ферма пришла в упадок, и Стинг восстанавливал ее. Сейчас помимо вина в хозяйстве также производят оливковое масло и мед.
В 2010 году Стинг выпустил на своей винодельне напиток Sister Moon Tenuta Il Palagio, название которого отсылает к его песне 1987 года Sister Moon. Вино является купажом «санджовезе», «мерло» и «каберне совиньон».
Мадонна
Семья певицы с 1995 года владеет винодельней Ciccone Vineyard and Winery в штате Мичиган (США). По сути, управляет производством отец Мадонны Сильвио Чикконе. Ему помогают в ведении бизнеса и остальные члены семьи. На винодельне выращивают «каберне-фран», «шардоне», «пино-гриджио», «гевюрцтраминер».
В 2005 году винодельня выпустила именное вино в честь выхода альбома Мадонны Confessions on a Dance Floor. Лицо певицы украшало этикетку сразу нескольких вин в серии Madonna Wine. При стоимости выше средней для винодельни лимитированная серия была полностью раскуплена фанатами певицы к 2009 году.
Жерар Депардье
Французский актер начал заниматься виноделием еще в конце 80-х годов прошлого века. Он приобрел хозяйство Chateau de Tigne в долине Луары. Площадь виноградников только за первый год была расширена с 25 до 100 га. В своем поместье Депардье выращивает «каберне-фран», «каберне-совиньон», «шардоне», «пино-нуар», «сира» и «шенен блан». В поместье производят красные, белые и розовые вина.
С 2016 года Депардье является также владельцем символического участка с десятью лозами в Крыму. Их актеру подарили в ходе дегустации крымских вин во время его визита в Россию.
Джон Малкович
Актер с женой приобрели поместье во французском Провансе еще в середине 80-х годов прошлого века, но сажать там виноград начали только в 2008 году. Сам Малкович объяснял это тем, что всегда хотел жить и воспитывать детей в окружении природы.
«Идея выращивать виноград возникла после того, как я прочел статью, где говорилось, что во времена Людовика XIV в нашем регионе выращивали только “пино-нуар”. Это меня очень заинтересовало, и мне нравятся “пино” и “каберне” больше, чем, скажем, “гренаш” или “сира”, которые они там обычно выращивают», — говорил Малкович.
Пьер Ришар
Французский актер приобрел первые 20 га земли в шато Domaine de l'Eveque в Лангедоке еще в 1986 году. Именно тогда началась его история в качестве винодела. Более чем за 30 лет Ришар наладил производство вин, которые популярны как во Франции, так и за ее пределами.
Поместье Ришара производит красные, розовые и белые вина. На его участке выращивают такие сорта, как «гренаш», «сира», «кариньян», «сенсо», «бурбуленк». В поместье актер регулярно проводит встречи и автограф-сессии, принять участие в которых могут участники экскурсий по винодельне.
Сэм Нилл
Актеру принадлежит винодельческое хозяйство Two Paddocks, расположенное в Новой Зеландии. Его семья долгое время успешно занималась торговлей алкоголем, и ему по наследству досталась компания Neill and Co., активы которой он решил расширить за счет покупки виноградников.
Работа винодельни началась в 1993 году. Как признавался сам Нилл, он просто хотел выращивать хороший «пино-нуар» для своей семьи и друзей.
Короче говоря, мы стали возмутительно амбициозны: мы хотим из года в год производить лучший в мире «пино-нуар».
На сайте компании также говорится, что Two Paddocks занимаются органическим виноделием, не используя в своей работе химикаты.
Кэмерон Диас
Актриса пришла в виноделие с глобальной целью — увеличить количество натурального вина, без добавок, на прилавках и в ресторанах. Именно для этого в 2020 году она вместе с партнером Кэтрин Пауэр запустила линейку такого вина Avaline.
В нее вошли белое и розовое вина. Белое было изготовлено из испанских сортов «макабео», «мальвазия» и «ксарелло», которые обычно используют для производства кавы. Розовое производили из «сенсо», «гренаша», «каберне-совиньон», «сира» и «кладока» в Провансе.
Диас производит свое органическое вино до сих пор. Сейчас его линейка пополнилась еще несколькими образцами вин.
Кара Делевинь
Актриса и модель Кара Делевинь в 2020 году сообщила, что вместе со своими сестрами Хлоей и Поппи запустила бренд веганского вина Della-Vite. Девушки выпустили две разновидности просекко. На своем сайте они пишут, что их вино — это новая вариация просекко.
Виноград для вина выращивают в Италии. На официальном сайте также указано, что вино выдерживают дополнительные 30 дней для придания ему особого вкуса и аромата. Выпускают напиток согласно «веган-сертифицированным процессам». Продают свое вино сестры Делевинь в США.
Виктория Некрасова