Бизнес или пиар: зачем звезды занимаются виноделием

«С Австралией я работаю немного по-другому, не как с США. Здесь я в меньшей степени вовлечен в процесс. Но я абсолютно спокоен, там гениальная команда. Вина исправно получают 95−96 баллов. Даже самая базовая линейка Playmaker показывает себя отлично. Вина хоть и простые, на каждый день, зато качественные», — говорил хоккеист в интервью SWN в 2020 году.