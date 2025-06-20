Битва за судьбу верховного лидера Ирана: что сказал президент, отвечая на вопрос на ПМЭФ

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) — мероприятие все же в первую очередь деловое. Это площадка для обсуждения экономических проектов, поиска партнеров, инвестиций
Тем более, что такие вопросы всегда жаждут задать лидерам журналисты, используя и эту площадку для получения мнения политиков по тем или иным важнейшим вопросам мировой повестки дня.
Сегодня таковыми остаются ситуация на Украине и, главным образом — на Ближнем Востоке, где уже неделю продолжается обмен ударами между Израилем и Ираном, который можно рассматривать в качестве полноценной войны. Причем, войны, к которой в любой момент могут подключиться сторонние игроки — в первую очередь США.
Персональные угрозы лидеру Ирана
Если верить грозной риторике американского президента Дональда Трампа, случится это может в любой момент. Трамп уже на протяжении нескольких дней ставит Ирану ультиматумы, требует безусловной капитуляции. При этом он не стесняется откровенных угроз Верховному лидеру ИРИ — аятолле Али Хаменеи.
«Мы точно знаем, где прячется так называемый “верховный лидер”, — заявил он накануне.
Еще более экспрессивная риторика у Израиля. Как накануне сообщала CBS, некий израильский чиновник посоветовал Хаменеи «менять спальни» по ночам.
А министр обороны Израиля Исраэль Кац прямым текстом назвал одной из целей военной операции против Ирана убийство престарелого иранского лидера.
Прокомментировать это попросили российского президента на ПМЭФ. Может ли лидер одной стороны угрожать лидеру другой, спросил один из журналистов.
«Хотелось бы, чтобы заявления, когда лидер одной страны допускает убийство лидера другой, оставались только на уровне риторики», — ответил российский лидер.
Еще накануне, общаясь с руководителями международных информационных агентств, Путин заявил, что не желает даже обсуждать возможность убийства верховного лидера Ирана.
«Если позволите, я надеюсь, что это будет самым правильным ответом на ваш вопрос, я даже обсуждать такой возможности не желаю, не хочу», — подчеркнул президент.
На днях «Рейтер» со ссылкой на двух американских чиновников сообщил, что президент США Дональд Трамп «наложил вето» на израильский план нападения верховного лидера Ирана. Конечно, это можно рассматривать как «вброс»: то ли очередная угроза Тегерану, то ли попытка выставить Трампа ответственным и адекватным политиком, выступающим против подобных методов. Наблюдая твиттерную графоманию американского лидера вообще можно было бы отмахнуться.
Однако мы знаем, что Запад такими методами не брезгует совершенно. Давайте вспомним, как западные политики уговаривали Виктора Януковича вступить в переговоры с оппозицией, угрожали, выкручивали руки, обещали смирное разрешение конфликта, гарантии давали. В итоге позволили своим протеже из «оппозиции» совершить переворот, очевидно, ожидая, что со свергнутым президентом разберутся националисты. Более того, известно, что на украинскую территорию Западом были заброшены группы для уничтожения главы государства, о чем впоследствии рассказывал президент России.
Вспомним, как западные политики угрожали Саддаму Хуссейну, предлагали ему пойти на соглашение с ними — в итоге просто вторглись в Ираке, поймали его и повесили. Там, кстати, тоже предлогом стало обладание Багдадом ОМП, которого в реальности не было — Хуссейн отказался от него, рассчитывая, что это его спасет.
А Ливия Каддафи? Тот тоже отказался от ЯО, пошел на мировую с Западом, за что его одно время там на руках носили, ставили в пример.
Из исторических примеров нельзя не вспомнить свержение наемниками ЦРУ гватемальского президента Хакобо Арбенса, подстроенную авиакатастрофу панамского лидера Омара Торрихоса, свержение и убийство в Чили Сальвадора Альенде, расстрел после прозападного переворота румынского лидера Николае Чаушеску и многих других.
Да, чего далеко ходить — под большим вопросом остается естественный характер смерти в прошлом году иранского президента Ибрахима Раиси, известного жесткой антизападной позицией.
Пролог к масштабной войне
Чем дольше продолжается нынешний конфликт, чем очевиднее его поджигателям становится то, что добиться смены режима в Иране у них никак не получается. Именно поэтому становить это безумие надо сейчас.
«Меня беспокоит, что мы идем к Третьей мировой», — завил на ПМЭФ Владимир Путин, утвердительно ответив на соответствующий вопрос. Увы, это беспокойство крайне небезосновательно.