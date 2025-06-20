Битва за судьбу верховного лидера Ирана: что сказал президент, отвечая на вопрос на ПМЭФ

Вспомним, как западные политики угрожали Саддаму Хуссейну, предлагали ему пойти на соглашение с ними — в итоге просто вторглись в Ираке, поймали его и повесили. Там, кстати, тоже предлогом стало обладание Багдадом ОМП, которого в реальности не было — Хуссейн отказался от него, рассчитывая, что это его спасет.