Битва цитрусовых: какой полезнее?

Пожалуй, самые важные для здоровья сердца минералы — это калий и магний. Они мягко расширяют сосуды, восстанавливают эластичность сосудистой стенки, улучшают периферический кровоток и даже снижают давление. Довольно много этих минералов содержится и в цитрусовых, поэтому их рекомендуют для профилактики заболеваний сердечно-сосудистой системы и снижения давления. В день взрослому человеку нужно 2000 мг калия и 350−800 мг магния (точная формула расчета: 5 мг на каждый килограмм веса, но не больше 800 мг). Наши чемпионы в этой категории — помело (в нем больше всего калия, а вот магния маловато) и кумкват (в нем много и того и другого).