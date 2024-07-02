«Битлджус Битлджус» Бёртона откроет Венецианский кинофестиваль

В прошлом году Венецианский кинофестиваль должен был открывать фильм Луки Гуаданьино «Претенденты» с Зендеей. Однако из-за забастовки актеров и сценаристов в программу были внесены изменения. В итоге смотр открыла историческая картина «Команданте» Эдоардо Де Анжелиса. «Золотого льва» за лучший фильм получил греческий режиссер Йоргос Лантимос. Главную награду фестиваля ему принесла картина «Бедные-несчастные» с Эммой Стоун и Уиллемом Дефо.