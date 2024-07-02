«Битлджус Битлджус» Бёртона откроет Венецианский кинофестиваль

«Битлджус Битлджус» Тима Бёртона откроет 81-й Венецианский кинофестиваль в этом году, сообщается на сайте смотра. Мероприятие пройдет с 28 августа по 7 сентября. Новый хоррор Бёртона выйдет в международный прокат с 4 сентября.
«Я очень взволнован. Для меня очень много значит, что мировая премьера ленты состоится на Венецианском кинофестивале», — комментирует Тим Бёртон.
Директор смотра Альберто Барбера заявил, что «Битлджус Битлджус» знаменует долгожданное возвращение одного из самых знаковых персонажей в фильмографии Тима Бёртона. Кроме того, картина подтверждает мастерство и талант самого режиссера.
«Битлджус Битлджус» — продолжение ленты «Битлджус», снятой Бёртоном. Премьера оригинального фильма прошла в марте 1988 года. В картине рассказывалось о «биоэкзорцисте» Битлджусе (Майкл Китон). Он пытался выгнать живых людей из дома, принадлежавшего ныне покойной паре. Среди новых обитателей коттеджа — девочка-подросток Лидия (Вайнона Райдер), которая видит привидений.
В сиквеле к своим ролям вернулись Китон и Райдер. Дочь повзрослевшей Лидии сыграла Дженна Ортега («Уэнсдэй»). В картине также задействована возлюбленная Бёртона — Моника Беллуччи. Ей досталась роль жены Битлджуса.
Дебютный тизер-трейлер картины вышел в марте 2024 года.
В прошлом году Венецианский кинофестиваль должен был открывать фильм Луки Гуаданьино «Претенденты» с Зендеей. Однако из-за забастовки актеров и сценаристов в программу были внесены изменения. В итоге смотр открыла историческая картина «Команданте» Эдоардо Де Анжелиса. «Золотого льва» за лучший фильм получил греческий режиссер Йоргос Лантимос. Главную награду фестиваля ему принесла картина «Бедные-несчастные» с Эммой Стоун и Уиллемом Дефо.