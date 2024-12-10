Биотехнолог назвала три главные опасности живой новогодней елки

Живая новогодняя елка может стать причиной грибков, насекомых и аллергии. Об этом сообщила старший преподаватель кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Мария Золотарева в комментарии изданию «Лента.ру».
По словам биолога, в стволе, хвое и ветвях живого дерева могут зимовать насекомые — чаще всего жуки-короеды, тля, пауки и клещи. Оказавшись в квартире, они могут начать размножаться и расползаться по всему помещению.
На елке также могут оказаться споры плесневых грибов. Такое может произойти, если ель хранилась в неподходящих условиях — во влажном и непроветриваемом помещении.
«В теплом помещении грибы начнут активно развиваться, что приведет к ухудшению качества воздуха и может стать причиной возникновения аллергических реакций», — рассказала Мария Золотарева.
Другой опасностью может стать аллергия. Эксперт напомнила, что хвойные деревья содержат эфирные масла и ароматические терпеновые соединения, которые могут стать причиной обострения аллергии. По словам Золотаревой, контакт с этими веществами может вызвать сильный зуд, покраснение, насморк и кашель.
Чтобы свести все риски к минимуму, рекомендуется перед покупкой внимательно осмотреть дерево на предмет возможного заражения грибками и насекомыми, а также обтрясти и промыть под душем перед установкой.