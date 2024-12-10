Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Биотехнолог назвала три главные опасности живой новогодней елки

С елкой в дом могут попасть насекомые, плесень и аллергены.

Источник: Freepik

Живая новогодняя елка может стать причиной грибков, насекомых и аллергии. Об этом сообщила старший преподаватель кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Мария Золотарева в комментарии изданию «Лента.ру».

По словам биолога, в стволе, хвое и ветвях живого дерева могут зимовать насекомые — чаще всего жуки-короеды, тля, пауки и клещи. Оказавшись в квартире, они могут начать размножаться и расползаться по всему помещению.

На елке также могут оказаться споры плесневых грибов. Такое может произойти, если ель хранилась в неподходящих условиях — во влажном и непроветриваемом помещении.

«В теплом помещении грибы начнут активно развиваться, что приведет к ухудшению качества воздуха и может стать причиной возникновения аллергических реакций», — рассказала Мария Золотарева.

Другой опасностью может стать аллергия. Эксперт напомнила, что хвойные деревья содержат эфирные масла и ароматические терпеновые соединения, которые могут стать причиной обострения аллергии. По словам Золотаревой, контакт с этими веществами может вызвать сильный зуд, покраснение, насморк и кашель.

Чтобы свести все риски к минимуму, рекомендуется перед покупкой внимательно осмотреть дерево на предмет возможного заражения грибками и насекомыми, а также обтрясти и промыть под душем перед установкой.