Биотехнолог Макаева рассказала о влиянии БАДов на организм

«БАД — это биологически активные добавки к рациону питания, то есть существует некий унифицированный рацион необходимых питательных веществ для нашего организма, который мы должны потреблять ежедневно, чтобы поддерживать баланс здоровья и активности, в него входят белки, жиры, углеводы, минералы, витамины, про- и пребиотики, в обычной пище этих элементов недостаточно в связи с неблагоприятной экологией и другими факторами техногенного мира», — отметила она.