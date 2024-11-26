Биологи засняли на видео, как стреляет бешеный огурец

Бешеный огурец — не комическая метафора, а настоящее название уникального растения, единственного в своем виде. Его главная особенность — способ растространения семян: «огурец» выплевывает их на большие расстояния, вплоть до 10 метров.
Формально это не огурец, растение относится к тыквенным — но выглядит он и вправду как садовый огурец. Свою необычную способность он приобрел, чтобы не зависеть от ветра: когда приходит пора размножения, растение плюется семенами вокруг себя, и таким образом постепенно расширяет ареал обитания. Цветет огурец всего единожды, так как это однолетнее растение.
Ученые из Манчестерского и Оксфордского университетов решили запечатлеть, как именно происходит процесс размножения. Для этого использовали специальную камеру, которая снимала огурец со скоростью 8600 кадров в секунду.
Видео размножающегося бешеного огурца поделился сайт IFLScience.
Благодаря съемке ученые смогли детально описать, как именно происходит размножение, столь нетипичное для царства растений. Оно состоит из четырех этапов:
- в течение нескольких недель до момента размножения плод наполняется особой слизью;
- за несколько дней до события часть слизи перетекает в стебель, из-за чего он удлиняется, набухает и твердеет — так огурец «нацеливается» вдаль, стараясь стрелять под углом примерно 45° к поверхности;
- в момент размножения плод отрывается от стебля, и, падая, через образовавшееся отверстие, выпускает из себя жидкость с семенами, которая находилась внутри под давлением;
- семена разбрасываются на дистанции от 10 до 2 метров (самые первые вылетают из плода с максимальной силой и летят дальше всего) по периметру вокруг растения.
Первые упоминания бешеного огурца встречаются еще в античных текстах Плиния-старшего, но подробно описать его уникальный способ производить потомство ученые смогли только сейчас — видео действительно впечатляет.
А вот другое видео из дикой природы на грани фантастики: показывали, как горбатые киты охотятся на планктон с помощью пузырьков воздуха.