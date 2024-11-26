Биологи засняли на видео, как стреляет бешеный огурец

Формально это не огурец, растение относится к тыквенным — но выглядит он и вправду как садовый огурец. Свою необычную способность он приобрел, чтобы не зависеть от ветра: когда приходит пора размножения, растение плюется семенами вокруг себя, и таким образом постепенно расширяет ареал обитания. Цветет огурец всего единожды, так как это однолетнее растение.