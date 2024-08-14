Биологи выявили природный очаг циркуляции коронавирусов у летучих мышей в Сибири

ТОМСК, 14 августа. /ТАСС/. Биологи Томского государственного университета (ТГУ) с коллегами из института вирусологии «Вектор» и Дагестанского государственного университета (ДГУ) впервые обнаружили у рукокрылых Сибири коронавирусы, схожие с азиатскими и европейскими. Сибирь может стать природным очагом циркуляции и эволюции коронавирусов из Азии и Европы. Сбор образцов проводился в предгорных и горных районах республики Алтай и Кемеровской области, сообщили ТАСС в пресс-службе томского вуза.
«Вирусы рукокрылых Сибири оказались схожи не только с азиатскими, но и с европейскими. Это может быть результатом того, что в Сибири есть рукокрылые, которые населяют как Азию, так и Европу. Таким образом, Сибирь может стать “плавильным котлом”, где в популяциях рукокрылых одновременно циркулируют и эволюционируют вирусы с обоих континентов», — приводятся в сообщении слова ученого ТГУ, доцента ДГУ (Махачкала) Александра Жигалина.
В пресс-службе пояснили, что рукокрылые стали источником многих новых инфекций, опасных для сельскохозяйственных животных и человека в нынешнем столетии. Изучение и мониторинг разнообразия их вирусов необходимы, чтобы выявлять основных переносчиков и горячие точки — территории, где вспышка инфекции наиболее вероятна. Также эта информация позволяет строить прогностические модели, способные подсказать, какие именно вирусы или их штаммы с наибольшей вероятностью могут стать опасны для человека. Кроме того, информация о самих генах необходима для разработки вакцин.
Во время размножения и зимовки летучие мыши образуют крупные скопления в укрытиях, таких как пещеры и штольни. При этом одни и те же укрытия используются разными видами, которые не взаимодействуют между собой за их пределами. Совместное использование укрытий способствует циркуляции и поддержанию вирусов в разных видах рукокрылых, а также облегчает смену хозяина вируса. Заражение может происходить при непосредственном контакте особей, например, при укусах или при спаривании.
Кроме того, ученые нашли новые коронавирусы у летучих мышей в Дагестане. Эти вирусы имеют большое сходство с возбудителями последней коронавирусной инфекции, вызвавшими пандемию, а также другими коронавирусами с территории Кавказа, Ближнего Востока и Европы.
«Сегодня многие уже не вспоминают о пандемии коронавируса SARS-Cov-2, еще меньше людей помнят о других новых инфекциях, которые наделали шума в последние два десятилетия. Вместе с тем, вирусам не важно, помните вы о них или нет, процесс их эволюции непрерывен. Цель эволюции любого вируса — заразить как можно больше организмов. Если в промежутке между вспышками инфекций или появлением новых возбудителей ничего не делать, то следующая из них может стать последней. Процесс изучения возбудителей должен носить непрерывный характер. Это необходимая часть фундамента биологической безопасности человечества», — приводятся слова Жигалина.