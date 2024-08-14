Биологи выявили природный очаг циркуляции коронавирусов у летучих мышей в Сибири

«Сегодня многие уже не вспоминают о пандемии коронавируса SARS-Cov-2, еще меньше людей помнят о других новых инфекциях, которые наделали шума в последние два десятилетия. Вместе с тем, вирусам не важно, помните вы о них или нет, процесс их эволюции непрерывен. Цель эволюции любого вируса — заразить как можно больше организмов. Если в промежутке между вспышками инфекций или появлением новых возбудителей ничего не делать, то следующая из них может стать последней. Процесс изучения возбудителей должен носить непрерывный характер. Это необходимая часть фундамента биологической безопасности человечества», — приводятся слова Жигалина.