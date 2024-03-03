Биологи выяснили, что самцы мышей преждевременно стареют из-за запаха самок

«Наши результаты дополняют растущее количество доказательств того, что косвенные сигналы от партнеров могут влиять на процесс старения. Реакции, вызванные запахами противоположного пола, могут быть важны для подготовки физиологии к размножению, чтобы животные могли эффективно участвовать в социальных взаимодействиях, важных для их физической формы», — отметил биолог Майкл Гарратт из новозеландского Университета Отаго.