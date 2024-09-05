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Биологи узнали, почему кошки приносят игрушку хозяину

Ученые из Университета Пердью (США) проанализировали поведение домашних кошек и выдвинули три гипотезы о том, почему они любят приносить игрушки своему хозяину. Исследование опубликовано в журнале PLOS One.

Анна Морозова
Автор ВФокусе Mail
Источник: Erik-Jan Leusink/CC0

Биологи использовали данные онлайн-опросов Джеймса Серпелла из Университета Пенсильвании (США), которые он проводил с марта 2008-го по июль 2022-го и с сентября 2015-го по 2023-й. Всего в них участвовали 73 724 владельца собак из 151 страны и 8224 владельца кошек из 88 стран.

Участники ответили на вопросы о 100 вариантах поведения питомцев и поставили оценки по пятибалльной шкале. Три вопроса касались поиска предметов. Например, «приносит в пасти маленькую игрушку, чтобы поиграть».

Ожидаемо, что собаки охотнее приносили игрушки — доля этих питомцев составила 77,8%. У кошек — 41%, что намного больше, чем считалось ранее.

Авторы применили методы машинного обучения, чтобы выявить связи и предсказать, какие именно признаки делают питомца более восприимчивым к этой игре.

Оказалось, что у кошек связь с активностью больше, чем у собак.

Биологи предположили, что такое поведение — проявление игривости, а не хищнического инстинкта.

В пользу этой теории говорит и тот факт, что у животных к старости снижается желание приносить игрушки хозяину.

Помимо прочего, ученые выдвинули еще три гипотезы, согласно которым такое поведение у животных могло закрепиться в процессе одомашнивания или выведения пород. Также это может быть видом социальной игры или результатом тренировки.

В дополнение, биологи выяснили, что такие породы, как сиамские, бирманские и тонкинские, охотнее других приносят игрушки.

Ранее ученые узнали, почему кошки не любят закрытые двери.