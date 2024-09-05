Биологи узнали, почему кошки приносят игрушку хозяину

Биологи использовали данные онлайн-опросов Джеймса Серпелла из Университета Пенсильвании (США), которые он проводил с марта 2008-го по июль 2022-го и с сентября 2015-го по 2023-й. Всего в них участвовали 73 724 владельца собак из 151 страны и 8224 владельца кошек из 88 стран.