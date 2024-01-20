Биологи решили загадку двойной кожи розовых сказочных броненосцев

Плащеносные броненосцы одним своим названием — Pink fairy armadillo (что дословно можно перевести как «розовый сказочный броненосец») — намекают на то, что животные они крайне необычные. Мало того, что эти крохи в длину редко превышают 15 сантиметров, так биологи нашли у них еще одну особенность. И этой особенности миллионы лет.

На страницах издания Journal of Zoology ученые рассказали об исследовании, в котором они изучили микроскопическую анатомию участков кожи плащеносного броненосца с остеодермами (окостенениями в мезодермальном слое кожи) и без них. И здесь биологи обнаружили необычное различие между Pink fairy armadillo и другими известными броненосцами.

Обычно спину броненосцев покрывает один слой кожи — с чешуей и остеодермами, образующими броню. Но у плащеносного броненосца их оказалось два: первый — как у всех остальных, а вот под ним располагался второй — состоящий из мертвого, ороговевшего эпидермиса. Кроме того, у Pink fairy armadillo есть густой белый мех.

Биологи также рассказали, что защитный доспех плащеносного броненосца обычно делится на две зоны: один щит закрывает голову, второй — остальную часть тела. Спинной щит далее делится на грудной щиток, покрывающий верхнюю часть спины (он состоит из нескольких подвижных полос, которые позволяют животному сохранять гибкость), и тазовый, закрывающий заднюю область. Таким образом, панцирь Pink fairy armadillo служит одновременно и для защиты от потенциальных хищников, и для поддержки подземного образа жизни.

При этом структура эпидермиса плащеносных броненосцев аналогична той, что есть у молодых особей других видов броненосцев, когда чешуя у тех все еще развивается.