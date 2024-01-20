Биологи решили загадку двойной кожи розовых сказочных броненосцев
Диковинный зверь из Южной Америки обзавелся такой защитой миллионы лет назад.
Диковинный зверь из Южной Америки обзавелся такой защитой миллионы лет назад.
Плащеносные броненосцы одним своим названием — Pink fairy armadillo (что дословно можно перевести как «розовый сказочный броненосец») — намекают на то, что животные они крайне необычные. Мало того, что эти крохи в длину редко превышают 15 сантиметров, так биологи нашли у них еще одну особенность. И этой особенности миллионы лет.
На страницах издания Journal of Zoology ученые рассказали об исследовании, в котором они изучили микроскопическую анатомию участков кожи плащеносного броненосца с остеодермами (окостенениями в мезодермальном слое кожи) и без них. И здесь биологи обнаружили необычное различие между Pink fairy armadillo и другими известными броненосцами.
Обычно спину броненосцев покрывает один слой кожи — с чешуей и остеодермами, образующими броню. Но у плащеносного броненосца их оказалось два: первый — как у всех остальных, а вот под ним располагался второй — состоящий из мертвого, ороговевшего эпидермиса. Кроме того, у Pink fairy armadillo есть густой белый мех.
Биологи также рассказали, что защитный доспех плащеносного броненосца обычно делится на две зоны: один щит закрывает голову, второй — остальную часть тела. Спинной щит далее делится на грудной щиток, покрывающий верхнюю часть спины (он состоит из нескольких подвижных полос, которые позволяют животному сохранять гибкость), и тазовый, закрывающий заднюю область. Таким образом, панцирь Pink fairy armadillo служит одновременно и для защиты от потенциальных хищников, и для поддержки подземного образа жизни.
При этом структура эпидермиса плащеносных броненосцев аналогична той, что есть у молодых особей других видов броненосцев, когда чешуя у тех все еще развивается.
Исследователи считают, что двойной кожей плащеносные броненосцы обзавелись миллионы лет назад — когда они переместились под землю в ответ на изменения климата, который стал более засушливым. Эволюция в сторону полностью подземного образа жизни Pink fairy armadillo, по оценкам биологов, произошла между 32 и 17 миллионами лет назад.