Биологи разобрались с тем, как саранча меняет окраску

Пигменты каротиноиды обеспечивают окраску у самых разных живых организмов: водорослей, высших растений, ракообразных, насекомых и других. При этом часто такие пигменты образуют комплексы с белками, называемые каротинопротеинами. Например, в покровах (кутикуле) самцов саранчи есть β-каротин-связывающий белок (ВВР), который приводит к тому, что насекомые в период массовых миграций приобретают ярко-желтую окраску. Интересно, что желтая окраска у саранчи может быстро развиваться при высокой плотности популяции и также быстро исчезать, если плотность популяции снижается. Такие изменения достаточно необычны для насекомых, поскольку взрослые особи не линяют, и, значит, меняется не просто весь покров, а пигментный состав одного и того же покрова насекомого.