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Биологи разгадали многолетний секрет стойкости диких хомяков к природным ядам

Американские ученые из Университета штата Юта выяснили, как диким лесным хомякам (Neotoma) удается безвредно поедать ядовитые листья лорреи, или креозота.

Источник: Газета.Ру

Креозотовые кусты широко распространены на засушливом юге Северной Америки. Исследование опубликовано в научном журнале Science.

На протяжении многих лет ученые спорили о том, как именно грызунам удалось приспособиться к питанию высокотоксичными растениями.

В новом исследовании команда впервые обнаружила конкретные гены и ферменты, за счет которых лесные хомяки превращают опасные для жизни вещества в корм.

Специалисты сравнили способы детоксикации двух видов хомяков, которые столкнулись с креозотовыми кустами независимо друг от друга около 15 тыс. лет назад.

По словам авторов статьи, пока как устойчивые к засухе кусты лорреи распространялись на юго-западе материка, естественный отбор привел к расцвету дупликации генов для усвоения токсинов.

Ученые отметили, что лесные хомяки использовали тактику «количество лучше качества». Вместо того, чтобы обзавестись специализированными ферментами для нейтрализации яда креозота, животные просто увеличили в организме количество генов для вывода отравляющих веществ из организма.

В ходе экспериментов команда выяснила, что некоторые из дублированных генов хомяков оказались частью пути глюкуронирования — важнейшего механизма детоксикации, который также есть у людей. У человека глюкуронирование отвечает за метаболизм примерно 20% всех лекарственных средств.

У наиболее устойчивых к яду особей оказалось около 40 копий одного конкретного гена глюкуронирования — почти в 20 раз больше, чем у человека с двумя копиями ближайшего генного аналога.

Исследователи полагают, что их открытие поможет лучше понять, почему люди по-разному усваивают лекарства.