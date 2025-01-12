Биологи разгадали многолетний секрет стойкости диких хомяков к природным ядам

Креозотовые кусты широко распространены на засушливом юге Северной Америки. Исследование опубликовано в научном журнале Science.
На протяжении многих лет ученые спорили о том, как именно грызунам удалось приспособиться к питанию высокотоксичными растениями.
В новом исследовании команда впервые обнаружила конкретные гены и ферменты, за счет которых лесные хомяки превращают опасные для жизни вещества в корм.
Специалисты сравнили способы детоксикации двух видов хомяков, которые столкнулись с креозотовыми кустами независимо друг от друга около 15 тыс. лет назад.
По словам авторов статьи, пока как устойчивые к засухе кусты лорреи распространялись на юго-западе материка, естественный отбор привел к расцвету дупликации генов для усвоения токсинов.
Ученые отметили, что лесные хомяки использовали тактику «количество лучше качества». Вместо того, чтобы обзавестись специализированными ферментами для нейтрализации яда креозота, животные просто увеличили в организме количество генов для вывода отравляющих веществ из организма.
В ходе экспериментов команда выяснила, что некоторые из дублированных генов хомяков оказались частью пути глюкуронирования — важнейшего механизма детоксикации, который также есть у людей. У человека глюкуронирование отвечает за метаболизм примерно 20% всех лекарственных средств.
У наиболее устойчивых к яду особей оказалось около 40 копий одного конкретного гена глюкуронирования — почти в 20 раз больше, чем у человека с двумя копиями ближайшего генного аналога.
Исследователи полагают, что их открытие поможет лучше понять, почему люди по-разному усваивают лекарства.