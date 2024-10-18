Биологи рассказали, какие животные страдают лунофобией

В 2013 году биологи исследовали реакцию 58 видов животных на лунный свет и выясняли, что ночью в открытых местах обитания они менее активны, а в лесах — наоборот. Теперь специалисты из Европы изучили фотографии, сделанные фотоловушками в тропиках Южной и Центральной Америки, Индо-Малайской зоны и Афротропиках и выяснили, какие животные являются лунофобами, а какие — наоборот.