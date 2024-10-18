Биологи рассказали, какие животные страдают лунофобией

В 2013 году биологи исследовали реакцию 58 видов животных на лунный свет и выясняли, что ночью в открытых местах обитания они менее активны, а в лесах — наоборот. Теперь специалисты из Европы изучили фотографии, сделанные фотоловушками в тропиках Южной и Центральной Америки, Индо-Малайской зоны и Афротропиках и выяснили, какие животные являются лунофобами, а какие — наоборот.
В исследовании, опубликованном в журнале Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences, ученые рассказали, что из 86 изученных видов три оказались лунофилами. Чересчур активными при лунном свете были: белобородый пекари (Tayassu pecari) — млекопитающее, похожее на свинью, бразильский кролик (Sylvilagus brasiliensis) и четырехпалый прыгунчик (Petrodromus tetradactylus).
Вчетверо чаще наблюдалась лунофобия. Такое поведение зафиксировали у 12 тропических зверей — в основном у грызунов и других мелких млекопитающих, на которых охотятся оцелоты и ягуары.
Лунофобами также оказались броненосцы и четырехглазый опоссум, которые являются ночными животными.
Основная причина боязни — безопасность. Звери-лунофобы стараются не рисковать своей жизнью и предпочитают не встречаться с хищниками, которые хорошо видят при лунном свете.
Ранее ученые узнали, что лунный свет помогает муравьям найти дорогу домой.