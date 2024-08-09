Биологи рассказали, какие микробы живут в микроволновке

Ученые из Института интегративной системной биологии при Университете Валенсии (Испания) изучили бактериальный фон в микроволновках и обнаружили 747 родов микробов. Исследование опубликовано в журнале Frontiers in Microbiology.
Специалисты взяли пробы из 30 микроволновых печей, треть из которых находились в обычных домохозяйствах, треть были установлены в помещениях общего пользования в учреждениях или буфетах, а еще десять служили лабораторным оборудованием.
В результате анализа ученые обнаружили 747 родов микробов 25 бактериальных типов. Далее исследователи сопоставили бактериальный фон в микроволновках в помещениях общего пользования и домашних кухонь.
В микробиоме лабораторных микроволновок в обилии присутствовали таксоны, известные способностью выдерживать микроволновое излучение, высокие температуры и высыхание.
Помимо прочего, ученые сравнили результаты проб из печей с ранее собранными на солнечных панелях и отметили сходство. Исследователи сказали, что экстремальные условия среды способствовали отбору высокоустойчивых микробов.
Биологи предупредили, что некоторые из обнаруженных микробов могут быть опасны для людей. Поэтому важно протирать внутренние поверхности после каждого использования и регулярно дезинфицировать их.
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Анна Морозова