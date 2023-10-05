Биологи открыли новый вид ядовитых змей с «ресничками» в Таиланде

В Юго-Восточной Азии широко распространены ядовитые змеи из рода куфий (Trimeresurus) — родственники обычных гадюк. На сегодняшний день ученым известно 46 видов змей, относящихся к этому роду. При этом в дикой природе отличить один вид от другого оказывается довольно сложно, поскольку змеи внешне очень похожи. В этом случае помогают молекулярно-генетические методы, с помощью которых удается точно определить родство обнаруженных экземпляров. Кроме того, они помогают ученым открывать все новые виды куфий.

Биологи из Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова (Москва), с коллегами из Таиланда и Вьетнама обнаружили и описали — вначале морфологически (по внешним признакам), а потом генетически — новый вид куфий. Впервые авторы заметили небольшую рептилию изумрудно-зеленого цвета на карстовых скалах в провинции Сатун (Таиланд) еще в 2016 году. Спустя шесть лет ученые исследовали эту змею и поняли, что он представляет новый, ранее не описанный вид. К настоящему моменту авторам удалось найти четыре других особей и подробно их изучить. Новый вид был назван Trimeresurus ciliaris, то есть «реснитчатая куфия» на латыни. Такое имя ученые выбрали из-за характерных чешуек над глазами змеи, которые напоминают ресницы.

«Обычно у куфий этой группы над глазом расположен один крупный щиток, образующий похожий на бровь козырек, что придает этим змеям суровый, серьезный вид. Однако у нового вида над глазами расположены многочисленные маленькие, слегка выступающие чешуйки, которые больше похожи на ресницы, и поэтому змея выглядит скорее мило, чем устрашающе», — рассказывает руководитель проекта, поддержанного грантом РНФ, Николай Поярков, кандидат биологических наук, доцент кафедры зоологии позвоночных биологического факультета МГУ.

Реснитчатая куфия оказалась одним из самых маленьких видов змей этого рода: ее максимальная длина не превышает 40 сантиметров. Trimeresurus ciliaris ярко окрашена — ее изумрудно-зеленое тело покрыто темно-красными поперечными полосами. Голова змеи треугольной формы с большими оливково-зелеными глазами. Авторы считают, что такая необычная окраска помогает куфии прятаться на поверхностях известняковых скал, покрытых мхами, лишайниками и другой растительностью. Новый вид, как и остальные куфии, ядовит, однако свойства его яда остаются неизученными. В неволе змея питается лягушками и мелкими гекконами, но ее естественный рацион пока неизвестен.

Анализ ДНК показал, что Trimeresurus ciliaris генетически значительно отличается от других куфий, что объясняет морфологические различия этого вида и родственных ему.