Биологи открыли новый вид акулы-молот

Акула-молот известна благодаря своей яркой внешности, а точнее, форме головы. Если у остальных акул, чтобы различить их по виду, надо запоминать размер, окрас и форму тела, то тут все просто: голова акулы и правда очень похожа на молот и совсем не похожа на всех остальных акул.
Однако, оказывается, эта голова может иметь форму не только молота — биологи открыли новый вид акулы-молота. Впрочем, его тоже спутать с чем-то вряд ли получится: у этих акул голова похожа… на лопату.
Об открытии сообщил портал IFLScience. Новый вид молотоголовых акул обитает в Тихом и Атлантическом океанах и отличается не только формой головы: еще эти акулы, к примеру, всеядные, и с удовольствием едят водоросли. А еще они самые маленькие из молотоголовых.
Головы некоторых видов молотоголовых акул действительно могут напоминать и лопаты — прежде всего у вида sphyrna tiburo, или малоголовой рыбы-молота. Но у нового вида сходство с садовым инструментом слишком поразительное. Ранее эти два вида считали одним, но теперь биологи провели более четкое различие, нежели «чуть больше похожи на лопату» и «чуть меньше похожи на лопату».
Научное название этих акул — Sphyrna alleni. Слово alleni происходит от сооснователя компании Microsoft Пола Аллена, чей семейный фонд много лет финансирует исследования акул и скатов. Но специалисты для простоты и ясности так и называют их — рыбы-лопаты.
Ранее рассказывали, что по вине людей акулы у берегов Бразилии питаются кокаином — кажется, у этих рыб не жизнь, а сплошное расстройство.