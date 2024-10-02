Биологи открыли новый вид акулы-молот

Акула-молот известна благодаря своей яркой внешности, а точнее, форме головы. Если у остальных акул, чтобы различить их по виду, надо запоминать размер, окрас и форму тела, то тут все просто: голова акулы и правда очень похожа на молот и совсем не похожа на всех остальных акул.