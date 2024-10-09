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Биологи объяснили, почему у страусов эму такие маленькие крылья

Страусы эму выглядят очень необычно — у них маленькие и кривые крылья. Кости этих органов различаются по длине и форме у разных особей. Нередко отличаются даже левое и правое крылья у одной птицы.

Айгуль Сабитова
Автор ВФокусе Mail
Источник: Freepik

Как сообщили исследователи из Научного института Токио, соответствующие кости у эму стали такими короткими и ассиметричными в связи с отсутствием мышц. Так, в дистальных (крайних) отделах крыльев они вообще не формируются. В ходе развития именно нехватка мышц приводит к недостаточной подвижности крыльев эмбриона в яйце. Итог — неправильное формирование костей (кости крыльев срастаются асимметрично). При этом клетки-предшественники мышц в ходе развития птицы в яйце подвергаются запрограммированной гибели.

Исследование опубликовано в Nature Communications. Работа ученых подчеркивает, что открытие особенностей движения эмбриона прокладывает дорогу к пониманию сложных процессов формирования скелетных структур.

Движения эмбриона важно не только для удлинения скелетных костей, но и для их симметричного развития. В дальнейшем исследователи планируют выяснить, почему эмбрион эму стал таким малоподвижным, как на это влияют внешние факторы и условия среды.

Ранее в южном индийском штате Андхра-Прадеш обнаружили гигантское страусиное гнездо. Его возраст насчитывает 41 тысячу лет.