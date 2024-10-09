Биологи объяснили, почему у страусов эму такие маленькие крылья

Как сообщили исследователи из Научного института Токио, соответствующие кости у эму стали такими короткими и ассиметричными в связи с отсутствием мышц. Так, в дистальных (крайних) отделах крыльев они вообще не формируются. В ходе развития именно нехватка мышц приводит к недостаточной подвижности крыльев эмбриона в яйце. Итог — неправильное формирование костей (кости крыльев срастаются асимметрично). При этом клетки-предшественники мышц в ходе развития птицы в яйце подвергаются запрограммированной гибели.