Биологи объяснили, почему у страусов эму такие маленькие крылья

Как сообщили исследователи из Научного института Токио, соответствующие кости у эму стали такими короткими и ассиметричными в связи с отсутствием мышц. Так, в дистальных (крайних) отделах крыльев они вообще не формируются. В ходе развития именно нехватка мышц приводит к недостаточной подвижности крыльев эмбриона в яйце. Итог — неправильное формирование костей (кости крыльев срастаются асимметрично). При этом клетки-предшественники мышц в ходе развития птицы в яйце подвергаются запрограммированной гибели.
Исследование опубликовано в Nature Communications. Работа ученых подчеркивает, что открытие особенностей движения эмбриона прокладывает дорогу к пониманию сложных процессов формирования скелетных структур.
Движения эмбриона важно не только для удлинения скелетных костей, но и для их симметричного развития. В дальнейшем исследователи планируют выяснить, почему эмбрион эму стал таким малоподвижным, как на это влияют внешние факторы и условия среды.
Ранее в южном индийском штате Андхра-Прадеш обнаружили гигантское страусиное гнездо. Его возраст насчитывает 41 тысячу лет.