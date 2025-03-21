Биологи объяснили, почему кенгуру передвигаются прыжками

У многих кенгуру развиты не только задние, но и передние лапы. Самцы используют их в «боксерских поединках» за территорию и самок. Но иногда случаются и нападения на людей. Летом 2024 года в австралийском штате Новый Южный Уэльс кенгуру напал на двухлетнюю девочку. На помощь ребенку бросился отец. Мужчина отогнал животное от маленькой дочери. Отмечается, что нападения кенгуру — редкость. Травмы, связанные с поведением этих животных, в среднем в год получают менее пяти человек. Тем не менее кенгуру могут причинить серьезный вред здоровью. Они способны толкнуть, ударить задними лапами и схватить передними.