Биологи объяснили, почему кенгуру передвигаются прыжками

Ученые приблизились к разгадке, почему кенгуру передвигаются прыжками. Ключ к ответу может скрываться в поведении мускусной кенгуровой крысы. Новое исследование австралийских ученых опубликовано в журнале Australian Mammalogy, о них рассказал The Guardian.
По словам исследователей из австралийского Университета Флиндерса, кенгуру и родственные им валлаби — единственные крупные животные весом более 5 кг, которые передвигаются вертикально на двух ногах. Но почему они в процессе эволюции приобрели именно такой способ локомоции, долгое время оставалось загадкой.
Локомоция — это активное перемещение животных и человека в пространстве на расстояние, превышающее размер тела. К локомоции относятся плавание, полет, различные виды наземного передвижения.
Они предположили, что существует некое промежуточное звено в эволюции кенгуру. Им оказалась мускусная кенгуровая крыса — небольшое сумчатое животное, которое обитает только в тропических лесах на северо-восточном побережье Квинсленда, Австралия. Такое название они получили из-за своего резкого запаха.
Исследователи изучили поведение этого зверька. По словам зоологов, мускусные кенгуровые крысы не прыгают в привычном понимании, а передвигаются «скачкообразно» — совершают «прыжки» на задних лапах, а передние лапы тем временем остаются на земле. По словам исследователей, это движение напоминает промежуточный этап между передвижением на четырех лапах и полноценными прыжками на двух задних лапах.
«Возможно, все началось с предка, который передвигался на четвереньках, как другие сумчатые. Затем появилось животное, которое прыгало как кенгуровые крысы и наконец эволюционировало в знаменитых прыгающих кенгуру, которых мы видим в Австралии сегодня», — заявил биолог из Гарвардского университета Питер Бишоп.
У многих кенгуру развиты не только задние, но и передние лапы. Самцы используют их в «боксерских поединках» за территорию и самок. Но иногда случаются и нападения на людей. Летом 2024 года в австралийском штате Новый Южный Уэльс кенгуру напал на двухлетнюю девочку. На помощь ребенку бросился отец. Мужчина отогнал животное от маленькой дочери. Отмечается, что нападения кенгуру — редкость. Травмы, связанные с поведением этих животных, в среднем в год получают менее пяти человек. Тем не менее кенгуру могут причинить серьезный вред здоровью. Они способны толкнуть, ударить задними лапами и схватить передними.