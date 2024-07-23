Биологи объяснили, как алкоголь разрушает сердце

Ученые восемь недель наблюдали за самками крыс с искусственно вызванной менопаузой. Им удалили яичники, чтобы предотвратить выработку женских половых гормонов. Подопытным регулярно подливали спирт в пищу, постепенно их спаивая. Затем их разделили на две группы, одной из которых давали гормональные препараты, чтобы восполнить дефицит эстрогенов.