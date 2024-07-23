Биологи объяснили, как алкоголь разрушает сердце

Врачи давно знают, что в отпуске и во время праздников из-за неумеренного пьянства попадают в кардиологическое отделение даже те люди, которые никогда не страдали от сердечно-сосудистых заболеваний.
Согласно работе Саугада Ханала, аспиранта кафедры физиологии и клеточной биологии в Медицинском колледже Университета штата Огайо (США), пьянство провоцирует серьезные нарушения ритма сердца, в том числе мерцательную аритмию. Медики называют это явление синдромом праздничного сердца. Исследование было представлено на научной конференции Американской кардиологической ассоциации.
Ранние исследования показали, что аритмию вызывает резкий скачок синтеза белка JNK2 на фоне стресса. Это нарушает снабжение клеток сердца кальцием, что приводит к учащению сердцебиения и сбоям ритма. В новой научной работе ученые впервые показали, что препарат Alda-1 может это предотвратить.
Авторы исследования протестировали новый кардиопротектор Alda-1 на мышах, которых ввели в состояние опьянения. После этого у 70% испытуемых возникла мерцательная аритмия. И те, кто получил дозу препарата, смогли избежать нарушения ритма сердца: у них активность фермента JNK2 и работа кальция оставались в пределах нормы.
Биологи рассказали, что препарат Alda-1 блокирует активность JNK2 и восстанавливает действие фермента альдегиддегидрогеназы, участвующей в расщеплении этанола. Препараты на его основе помогут в борьбе с синдромом праздничного сердца.
Во второй работе, представленной на конференции, ученые из Медицинской школы Броуди при Восточно-Каролинском университете (США) рассмотрели действие алкоголя на женский организм.
Считается, что гормоны из группы эстрогенов защищают женский пол от болезней сердца, но спиртное нарушает работу этого механизма.
Ученые восемь недель наблюдали за самками крыс с искусственно вызванной менопаузой. Им удалили яичники, чтобы предотвратить выработку женских половых гормонов. Подопытным регулярно подливали спирт в пищу, постепенно их спаивая. Затем их разделили на две группы, одной из которых давали гормональные препараты, чтобы восполнить дефицит эстрогенов.
У тех, кто принимал гормональную терапию, наблюдалось повышение кровяного давления, учащалось сердцебиение, сердце в целом работало хуже. В совокупности все эти факторы приводят к сердечной недостаточности.
Оказалось, что алкоголь в сочетании с высоким уровнем эстрогенов нарушает работу белков циркадных ритмов, что влияет на многие функции организма, включая работу сердца. Это приводит к усилению окислительному процессу и высокому уровню железа, из-за чего начинают отмирать сердечные клетки.
Исследователи подчеркнули, что следует с осторожностью относиться к результатам исследований, так как они были проведены на грызунах. У людей все может работать иначе. Однако один вывод остается неизменным — алкоголь пагубно влияет на сердце.
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Анна Морозова