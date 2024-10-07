Биологи назвали самое полезное растение в мире

Отдельно важно отметить, что все овощи обладают разным составом питательных веществ, поэтому более высокая плотность не означает, что в этом растении выше концентрация абсолютно всех ценных веществ. В то же время, все эти четыре растения куда проще найти в обычном продуктовом магазине (особенно свеклу и петрушку).