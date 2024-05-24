Биологи: крупные носы нужны обезьянам-носачам для привлечения самок

Обезьяны-носачи, обитающие в тропических лесах и мангровых зарослях острова Калимантан (Борнео), знамениты своим большим, длинным, толстым носом, что придает им смешной и странный вид. Правда, такие носы есть только у самцов. До сих пор специалистам было неясно, зачем в ходе эволюции самцы носачей обзавелись таким «хоботом» на лице.
Исследователи из Национального Университета Австралии, статья которых опубликована в журнале Scientific Reports, впервые нашли этому явлению рациональное объяснение: большие носы дают самцам несколько важных преимуществ, особенно когда речь идет о привлечении самок и репродуктивном успехе.
Ученые изучили 3D-изображения отсканированных черепов носачей и проанализировали размеры и форму внутренних костных структур носовой полости.
Оказалось, что у самцов носовая полость гораздо больше и длиннее, чем у самок, и имеет другую форму. Такая форма носовой полости позволяет самцам издавать характерные звуковые сигналы — громкие, резкие крики и глубокий, низкий, гортанный рев. Эти звуки нужны, в первую очередь, для привлечения самок, а кроме того позволяют самцам общаться между собой, поскольку они часто не имеют возможности напрямую видеть друг друга сквозь густые заросли.
В ходе эволюции носы у самцов становились все больше и больше, поскольку помогали привлекать самок и отгонять соперников. Поскольку у носачей инициатива к спариванию исходит от самки, последние могут находить самцов с большими носами более привлекательными и предпочитать спариваться именно с ними, воспринимая большой нос как сигнал о том, что партнер здоров и доминирует над соперниками, предполагают исследователи.
«Чем больше самок сможет привлечь самец, тем больше потомства он оставит. Таким образом, обладание большим носом, помогающим издавать громкие звуки, действительно позволяет самцам демонстрировать свое качество, как производителя, и высокий социальный статус тем самкам, которые готовы к спариванию», — делают вывод ученые.