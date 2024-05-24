Биологи: крупные носы нужны обезьянам-носачам для привлечения самок

В ходе эволюции носы у самцов становились все больше и больше, поскольку помогали привлекать самок и отгонять соперников. Поскольку у носачей инициатива к спариванию исходит от самки, последние могут находить самцов с большими носами более привлекательными и предпочитать спариваться именно с ними, воспринимая большой нос как сигнал о том, что партнер здоров и доминирует над соперниками, предполагают исследователи.