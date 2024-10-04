Биологи: койоты умеют «строить щенячьи глазки» подобно домашним собакам

Это также ставит под сомнение теорию об отборе, управляемом человеком, как о ключевом факторе развития признака у собак. Скорее всего, считают авторы, эта мышца-леватор была у общего предка собак, койотов и волков. Но позже у волков была утрачена. А вот эволюционная история собак и койотов, возможно, была дольше и теснее связана в том, что касается способностей выражать эмоции, которые раньше приписывали исключительно собакам.