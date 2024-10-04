Биологи: койоты умеют «строить щенячьи глазки» подобно домашним собакам

Биологи из Университета Бэйлора (США) с коллегами выяснили, что у дикие родственники собак — койоты — тоже есть умеют «строить глазки»: до сих пор это считалось навыком домашних питомцев, развившимся в результате общения с людьми. Результаты, опубликованные в журнале Royal Society Open Science, ставят под сомнение предыдущие гипотезы про одомашнивание.
Бровки домиком
Предыдущие исследования предполагали, что медиальный леватор угла глаза (поднимающая мышца LAOM), есть только у вида Canis familiaris — домашних собак. С ее помощью эти друзья человека научились поднимать брови и делать «щенячьи глазки», вызывающие ответные эмоции у людей. Поэтому ученые считали, что этот признак выработался в ходе нашей с ними коммуникации в процессе одомашнивания диких предков собак.
Однако появились работы, где авторы обнаруживали эту мышцу у других млекопитающих, в том числе у предкового вида псовых — африканских гиеновидных собак (Lycaon pictus). А также у некоторых других хищников и копытных.
В новом исследовании ученые решили проверить, может ли эта мышца являться наследственной чертой у собак. Для этого сравнили мимические мышцы близкородственного и предкового вида койотов (Canis latrans), серых волков (Canis lupus) и собак (Canis familiaris). С помощью генетического анализа исключили возможность скрещивания у койотов и собак в прошлых поколениях, чтобы выводы были однозначными.
Команда обнаружила, что у койотов мышца LAOM развита так же хорошо, как у собак, а вот у волков она либо отсутствует, либо видоизменена.
Наследственная черта
«Способность делать “щенячьи глаза” — это не уникальный результат одомашнивания собак, а скорее наследственная черта, присущая нескольким видам из рода Canis. Это поднимает интересные вопросы о роли мимики в общении и выживании диких псовых».
Это также ставит под сомнение теорию об отборе, управляемом человеком, как о ключевом факторе развития признака у собак. Скорее всего, считают авторы, эта мышца-леватор была у общего предка собак, койотов и волков. Но позже у волков была утрачена. А вот эволюционная история собак и койотов, возможно, была дольше и теснее связана в том, что касается способностей выражать эмоции, которые раньше приписывали исключительно собакам.
Также ученые предполагают, что LAOM вообще изначально могла быть базовой функцией, связанной с движением глаз, бровей и губ. Но, в любом случае, вовсе не для общения с людьми. Потребуются дополнительные исследования других видов псовых, таких, как красные волки и африканские гиеновидные собаки, чтобы лучше понять роль этой мимики в выживании и коммуникации.