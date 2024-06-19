Биологи изучили влияние стресса на клетки организма

Считалось, что необходимый белок Gcn4 вырабатывается благодаря elF4E. Но когда он был удален из лабораторной дрожжевой смеси, ученые обнаружили, что количество Gcn4 увеличилось. Удивительно то, что этот механизм не похож на тот, который обычно наблюдается при реакции клеток на стресс.