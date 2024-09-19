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Биологи из США создали 3D-модель вируса Эбола

Сегодня в мире фактически не существует препаратов для борьбы со смертоносными филовирусами, вроде лихорадки Эбола. Теперь ученые получили трехмерное изображение смертоносного вируса в инфицированных клетках, что поможет не только в создании вакцины от него, но и других филовирусов.

Анна Морозова
Автор ВФокусе Mail
Источник: Saphire Lab, LJI

Биологи из Иммунологического института Ла-Хойи (США) создали первую в мире трехмерную модель вируса Эбола. Для этого они отследили процесс формирования его белковой оболочки в инфицированных клетках. Эксперимент проводился в целях разработки более совершенных противовирусных препаратов.

На трехмерном изображении вируса Эбола цилиндрический нуклеокапсид выглядит как намотанный на катушку телефонный шнур диаметром 52 нанометра. Каждый из слоев отвечает за проникновение вируса в клетку и сборку новых вирусных частиц.

Ученым уже было известно, что в формировании нуклеокапсида участвуют три основных белка -NP, VP24 и VP35. Однако до сих пор не было ясно, как именно они взаимодействуют друг с другом.

В ходе эксперимента исследовательская группа проанализировала цельную структуру вируса Эбола, а также проследила связь между нуклеокапсидом и вирусной мембраной. Кроме того, биологи выяснили, что вирусная оболочка состоит из трех слоев, хотя ранее было известно только о двух.

Однако более важным открытием считается то, что, как оказалось, другие филовирусы имеют такую же структуру, что и вирус Эбола.

Результаты исследования могут помочь в разработке универсальной вакцины, которая будет способна блокировать активность белков.

Ранее эксперты назвали патогены, которые, которые могут вызвать следующую пандемию.