Биологи из США создали 3D-модель вируса Эбола

Сегодня в мире фактически не существует препаратов для борьбы со смертоносными филовирусами, вроде лихорадки Эбола. Теперь ученые получили трехмерное изображение смертоносного вируса в инфицированных клетках, что поможет не только в создании вакцины от него, но и других филовирусов.