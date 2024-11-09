Биолог выступила с предупреждением из-за опасных микробов на одежде

«Одежда — это известный носитель болезнетворных патогенов. Это значит, что микробы из микробиомы кожи владельца вещи могут всё еще оставаться на одежде для сэконд-хенда, если ее не почистили перед продажей. Это также означает, что любые инфекции или патогены, которые были у владельца при последней носке, могут всё еще сохраняться там», — отметила она.