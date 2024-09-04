Биолог указал на опасность недостатка сна

7 августа врач-эндокринолог Зухра Павлова предупредила, что недостаток сна повышает риски развития тревожного расстройства, депрессии и гипертонии. По ее словам, сон значительно больше или меньше восьми часов в сутки приводит к дисфункции всего организма. Это негативно сказывается на внешнем виде и общем самочувствии, сообщает 360.ru.