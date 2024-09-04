Биолог указал на опасность недостатка сна

В беседе с Pravda.Ru во вторник, 3 сентября, специалист отметил, что потребность в отдыхе для мозга и тела заложена эволюцией. В этой связи продолжительность и время сна различаются у разных животных.
«То, что мы спим ночью, — это редкий случай на самом деле. Многие животные спят понемногу, но круглые сутки. Или, наоборот, кто-то спит немного, а всё время бодрствует», — пояснил Дорохов.
Биолог также исключил возможность кардинального сокращения потребностей в сне. По его словам, у людей, которые спят меньше шести часов, укорачивалась жизнь на 10−15 лет.
Между тем, добавил специалист, уменьшить ежедневную продолжительность сна можно при помощи тренировок. Для этого придется больше гулять и двигаться, изменить поведение и повседневную жизнь.
В конце августа врач-терапевт Татьяна Романенко в беседе с НСН отмечала, что недостаток сна сводит на нет все другие параметры здорового образа жизни. Риск заболеть сердечно-сосудистыми заболеваниями у мужчин намного выше, чем у женщин, из-за гормонального фона.
7 августа врач-эндокринолог Зухра Павлова предупредила, что недостаток сна повышает риски развития тревожного расстройства, депрессии и гипертонии. По ее словам, сон значительно больше или меньше восьми часов в сутки приводит к дисфункции всего организма. Это негативно сказывается на внешнем виде и общем самочувствии, сообщает 360.ru.
1 августа к.м.н. Любовь Дроздова рассказала о последствиях хронического недосыпа. В частности, он приводит к развитию ожирения, сердечно-сосудистых заболеваний и нарушению психоэмоционального состояния.
В июле министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что недосып может повлечь за собой серьезные проблемы со здоровьем. В частности, по его словам, недостаточный сон увеличивает риск ранней смерти на 30%, сообщает сайт kp.ru.
В апреле врач-диетолог, гастроэнтеролог Шафаг Садыгова заявила о связи продолжительности сна с похудением. По ее словам, недостаток сна, его плохое качество либо полное отсутствие могут повлечь нарушение процессов синтеза и секреции различных гормонов. Как отметила специалист, дефицит сна может привести к нарушению метаболизма глюкозы, что опосредованно повлияет на развитие сахарного диабета, пишет RT.