Биолог рассказала об опасности кормления домашних животных шашлыком

«В случае частого употребления шашлыка у животного может развиться гастрит. Кошка вряд ли съест лук, а собака может схватить его из-за запаха мяса. Но сырой лук содержит эфирные масла, которые придают его соку едкость. Они тоже могут вызвать ожог слизистых и гастрит у животных. Про то, что животным не следует давать кости, всем владельцам хорошо известно. Косточки из шашлыка — тем более нельзя, так как их осколки могут травмировать желудочно-кишечный тракт, вызвать запоры», — заключила эксперт.