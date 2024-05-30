Биолог рассказала об опасности кормления домашних животных шашлыком

«Каждое животное должно получать определенное количество корма для поддержания здоровья и активного образа жизни. Если владельцы дают ему что-то со стола (не только шашлык), то нормировать съеденное сложно. Поэтому животные, которые постоянно получают кусочки от своих хозяев, часто страдают ожирением. А это дополнительная нагрузка на опорно-двигательный аппарат, сердечно-сосудистую систему, печень. У кошек при ожирении часто развивается цирроз, у собак породы корги и других собак с длинным корпусом и короткими лапами значительно возрастает риск компрессии спинного мозга из-за провисания спины», — сказала она.
Также нельзя давать животным шашлык из-за маринада и лука, заявила Пронина. Она указала на то, что в маринаде обычно много уксуса, из-за которого питомец может получить ожог слизистой пищевода или желудка.
«В случае частого употребления шашлыка у животного может развиться гастрит. Кошка вряд ли съест лук, а собака может схватить его из-за запаха мяса. Но сырой лук содержит эфирные масла, которые придают его соку едкость. Они тоже могут вызвать ожог слизистых и гастрит у животных. Про то, что животным не следует давать кости, всем владельцам хорошо известно. Косточки из шашлыка — тем более нельзя, так как их осколки могут травмировать желудочно-кишечный тракт, вызвать запоры», — заключила эксперт.
В апреле врач общей практики Мария Беляева предупредила, что поджаристая корочка на шашлыке представляет серьезную угрозу для здоровья. По ее словам, излишняя термическая обработка шашлыка чревата появлением серьезных недугов. Она посоветовала убрать с шашлыка образовавшуюся на нем подгоревшую корочку, поскольку в ней содержатся канцерогены, способные вызывать онкологические заболевания.