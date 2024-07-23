Биолог рассказала о пользе и вреде холодных супов

«Полезность холодных супов по сравнению с горячими зависит от конкретного супа и индивидуальных особенностей организма человека. Холодные супы, такие как окрошка или гаспачо, содержат свежие овощи и фрукты, которые не подвергаются термической обработке. Это позволяет сохранить больше витаминов и минералов. Холодные супы хорошо утоляют жажду и способствуют поддержанию водного баланса в организме, что особенно важно в жаркую погоду. Холодные супы в отличие от горячих обычно менее калорийны и легко усваиваются, что делает их хорошим вариантом для людей, следящих за весом», — сказала она.