Биолог рассказала о «крышесносящей» истории открытия смертельного вируса Марбург

По итогам проведенного специалистами расследования выяснилось, что в то время вирус не передавался от человека к человеку — именно поэтому во время передержки обезьян в Лондоне никто не заболел, рассказала Баранова. Она добавила, что все случаи инфицирования произошли после контакта людей с жидкостями и тканями мартышек. Так, 25 пациентов заразились после прямого контакта, еще шесть случаев инфицирования были промежуточными — то есть заразившиеся контактировали не с тканями мартышек, а с инструментами, которые использовались при работе с животными из Уганды.