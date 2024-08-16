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Биолог рассказала, как спасти еду от пищевой моли

Нередко в крупах и других продуктах заводится пищевая моль, или огневка. Биолог, старший преподаватель факультета естественных наук Государственного университета просвещения Елена Никифорова рассказала, как защитить пищу от этого насекомого.

Источник: Freepik

В разговоре с NEWS.ru эксперт сообщила, что спасти крупу от пищевой моли можно, если хранить продукт в стеклянной таре. Биолог отметила, что личинки насекомого могут прогрызать пакеты. Кроме того, нужно промывать крупу проточной водой.

Елена Никофорова рассказала, что пищевая моль использует крупы, муку и сухофрукты для пищи и жилья. Поэтому продукты портятся. Если человек купил зараженную крупу или у него дома летает взрослое насекомое, нужно выбросить зараженный товар и хорошо помыть места хранения. Только так можно избавиться от сохранившихся кладок яиц и куколок.

При покупке круп нужно обращать внимание на посторонние вкрапления, небольшие комочки, тонкие паутинки. Это указывает на заражение пищевой молью еще на элеваторе или складах. Такой продукт покупать нельзя, подчеркнула биолог.

Если купленная пища вызывает подозрения, нужно прокалить ее в духовке при температуре 80−120 градусов в течение 30 минут или поместить на ночь в морозилку. Яйца и куколки огневок не выживают при низких и высоких температурах.

«Это же можно сделать после покупки в профилактических целях», — добавила Елена Никифорова.

В крупах могут завестись и другие насекомые. Ранее эксперты рассказывали, откуда они берутся и как избежать встречи с ними.

Айгуль Сабитова