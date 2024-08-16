Биолог рассказала, как спасти еду от пищевой моли

Елена Никофорова рассказала, что пищевая моль использует крупы, муку и сухофрукты для пищи и жилья. Поэтому продукты портятся. Если человек купил зараженную крупу или у него дома летает взрослое насекомое, нужно выбросить зараженный товар и хорошо помыть места хранения. Только так можно избавиться от сохранившихся кладок яиц и куколок.